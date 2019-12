Il Paradiso delle Signore 4 prosegue la sua prima settimana dell'anno con numerose emozioni per i telespettatori di Rai 1.

Nella puntata di giovedì, 2 gennaio, Riccardo deciderà di aiutare Angela con le ricerche del figlio e Ludovica chiederà aiuto ad Adelaide che la aiuterà a tenere lontana la cameriera dal nipote. Inoltre, Roberta sarà sempre più confusa sui suoi sentimenti e troverà conforto in Clelia e nello studio, mentre Gabriella dirà a Cosimo di smettere di corteggiarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 2 gennaio: Angela rischia il licenziamento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 2 gennaio raccontano che Riccardo si mostrerà molto disponibile con Angela. Il giovane Guarnieri, infatti, dopo aver ascoltato la storia della cameriera, si offrirà di aiutarla nelle ricerche di suo figlio. La cosa non piacerà a Ludovica, ma la ragazza, pur di non sembrare appiccicosa ed ottenere un effetto negativo, fingerà di accettare la gentilezza del ragazzo che ama.

Tuttavia, più tardi, la Brancia andrà a confidarsi con la Contessa che ascolterà le paure della ragazza. La zia Adelaide, dopo lo sfogo di Ludovica, la rassicurerà sul fatto che riuscirà a tenere a bada la situazione tra Angela e Riccardo, minacciando anche di licenziare la cameriera se sarà necessario. Come reagirà la giovane Barbieri? La ragazza non potrebbe permettersi di mettere a rischio il suo posto di lavoro, soprattutto adesso che l'avvocato sta lavorando per lei.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama 2 gennaio: Roberta è confusa sui suoi sentimenti

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 2 gennaio rivela che nella puntata di giovedì Roberta sarà in crisi. La "Venere" sarà presa dalla confusione sui sentimenti che nutre per Federico e Marcello, così scoppierà in lacrime nello spogliatoio.

Clelia accoglierà lo sfogo della ragazza. Più tardi, Roberta deciderà di trovare le risposte di cui ha bisogno nei libri: affidandosi ad un testo di chimica, infatti, la ragazza cercherà le spiegazioni scientifiche che spingono gli esseri umani ad innamorarsi.

Intanto Gabriella sembrerà avere le idee molto chiare, a differenza della sua coinquilina. La ragazza indosserà l'anello che le ha regalato il suo fidanzato e Cosimo noterà il dettaglio. La signorina allora deciderà di comunicare esplicitamente al giovane imprenditore di smettere di farle la corte. L'affascinante Cosimo si rassegnerà così facilmente o continuerà ad importunare la giovane stilista per crearle confusione? Per saperlo non resta che guardare le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 dalle ore 15:40.