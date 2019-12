La serie televisiva spagnola Il Segreto, farà compagnia ai telespettatori italiani anche la prossima settimana. Le anticipazioni dei nuovi episodi dicono che l’infermiera Dori Vilches non riuscendo più a sopportare il fatto che Maria Castaneda non voglia eseguire alla perfezione i suoi umilianti e duri esercizi di riabilitazione per averla fatta arrivare al limite della stanchezza e della frustrazione, dirà addio alla giovane. Elsa Laguna invece dopo aver preso alla leggera i suoi continui malesseri, verrà ricoverata di nuovo in ospedale.

La rivale della defunta Antolina purtroppo farà infuriare Isaac Guerrero, che non la prenderà bene per non essere stato messo subito al corrente dei capogiri della sua amata.

Dori sul punto di partire, Isaac furioso con Elsa

Nelle puntate che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020, Antolina perderà la vita precipitando da un burrone nel tentativo di uccidere il marito Isaac. Matias dopo aver assistito al tragico decesso dell’ex ancella, metterà al corrente tutti gli abitanti di quanto accaduto.

Intanto il Guerrero ancora sotto shock, si preoccuperà per Elsa quando si accorgerà che le sue condizioni di salute stanno peggiorando. Nel contempo Dori stufa delle lamentele di Maria, si dirà disposta a licenziarsi. Successivamente Prudencio si scaglierà contro Matias e Marcela, quando verrà a conoscenza che hanno proposto a Lola di lavorare nella loro locanda. Il Castaneda riterrà che l’atteggiamento del fratello di Saul sia stato poco maturo. Francisca e Mauricio non riusciranno a credere che a causare il decesso di Adela e di Maria Elena, possa essere stato il sindaco Esteban Fraile. Dori deciderà di continuare a rimanere al servizio della Castaneda, quando la raggiungerà alla stazione su invito di Fernando. Nonostante ciò l’infermiera farà capire di avere delle brutte intenzioni nei confronti della sua paziente.

In seguito Isaac dopo essersi arrabbiato con la Laguna per non avergli detto di stare male, chiederà al dottor Zabaleta di visitare la sua amata. Prudencio vorrà capire il motivo per cui la Mendana si è lasciata sottomettere da Francisca.

Fernando uccide il sindaco di Belmonte, Francisca accusa Lola

Il Mesia apprenderà che Raimundo e la Montenegro hanno dei sospetti sul sindaco di Belmonte, un nemico di Carmelo. A questo punto il figlio del defunto Olmo giocherà di astuzia, facendo sapere al Leal che a far passare a miglior vita sua moglie e Adela sia stato veramente Esteban. L’ex marito di Maria proporrà al migliore amico di Severo di affrontare il vero colpevole, per vendicarsi. Si scoprirà che il Mesia ha teso una trappola al sindaco di Puente Viejo, nell’istante in cui dirà al Fraile che a breve si troverà faccia a faccia con il suo rivale.

Intanto al funerale di Antolina prenderanno parte soltanto Isaac, Marcela, e Dolores, invece Elsa se ne andrà via dal paese per qualche ora per fare delle analisi in modo da capire quale sia la causa dei suoi malesseri. Fernando porrà fine all’esistenza del sindaco di Belmonte, non appena ferirà gravemente Carmelo. Quest’ultimo sfuggirà alla morte grazie all’intervento del Mesia, mentre il sergente Cifuentes troverà una nota nella tasca del defunto. Verrà alla luce che il Fraile ha ammesso di essere implicato con gli attentati, che hanno causato il decesso di Adela e di Maria Elena. Successivamente Prudencio non riuscirà a dare credito alle parole di Francisca, non appena gli dirà che Lola è un’assassina.

Don Berengario quando vedrà il fratello di Saul turbato, esigerà di sapere dal giovane ciò che ha appreso sul conto della fanciulla. Per concludere la Montenegro e l’Ulloa anche se ci saranno delle prove per dimostrare la colpevolezza di Esteban, non riusciranno a credere che abbia potuto commettere tali delitti.