Lunedì 2 dicembre, dalle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di 'Live-Non è la D'Urso'. Il programma condotto da Barbara D'Urso, che da qualche settimana va in onda il lunedì, ospiterà anche questa settimana numerosi personaggi dello spettacolo; su tutti vi sarà l'ex moglie del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che affronterà in compagnia del suo ex marito Rossano Rubicondi le cinque sfere.

L'annuncio dell'ospitata di Ivana Trump è arrivato dalla stessa Barbara D'Urso

Ad annunciare che Ivana Trump e il suo ex marito Rossano Rubicondi avrebbero sfidato le cinque sfere è stata la stessa Barbara D'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 29 novembre.

Ivana Trump è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per essere stata la ex moglie di Donald Trump, oggi Presidente degli Stati Uniti: la loro unione è durata quindici anni, dal 1977 al 1992.

In Italia, inoltre, l'ex moglie di Trump è nota anche per una partecipazione all'Isola dei Famosi 2010, quando andò come ospite: in quell'occasione, infatti, l'inviato del reality era Rossano Rubicondi, il suo compagno di allora. L'annuncio della separazione è arrivata dalla stessa Ivana lo scorso giugno.

Live-Non è la D'Urso, tutti gli altri ospiti

Ma nel corso della prossima puntata di Live-Non è la D'Urso vi saranno numerosi altri ospiti; su tutti è prevista la partecipazione di Wanna Marchi, la donna che nel 2009 venne condannata a 9 anni e 6 mesi per truffa aggravata, bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere.

La Marchi affronterà le cinque sfere; ma a far compagnia alla donna vi sarà anche Lele Mora, che venne condannato per bancarotta fraudolenta e per favoreggiamento alla prostituzione in merito al famigerato "caso Ruby". Nel corso del confronto tra le cinque sfere e Wanna Marchi e Lele Mora, si tratterà l'argomento delle "seconde vite": i vip che hanno pagato con la giustizia meritano una seconda opportunità? Ma nel corso della puntata si parlerà anche del caso della famiglia Henger: nella scorsa puntata, infatti, Mercedes ha annunciato che Riccardo Schicchi non è il suo vero padre biologico; la mamma Eva ha annunciato di non essere stata d'accordo con la decisione della figlia di annunciare il fatto pubblicamente.

Nel corso della prossima puntata vi sarà un confronto tra mamma e figlia; è annunciato inoltre anche la divulgazione di un documento che potrebbe, secondo quanto annunciato, "sparigliare le carte". Live-Non è la D'Urso sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play. Dallo stesso sito, inoltre, sarà possibile vedere anche gli spezzoni delle scorse puntate.