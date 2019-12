Parte questa sera La Porta Dei Sogni, il nuovo show di Mara Venier su Rai 1. La nuova avventura televisiva promette di realizzare i sogni che i diversi partecipanti avranno nel cuore. Per la prima serata, come ospiti vip ci saranno Arisa, Antonino Cannavacciuolo e Andrea Bocelli.

Mara Venier è pronta al debutto de La Porta Dei Sogni: al centro di tutto le persone comuni

Dal salotto di Domenica In, Mara Venier è pronta ad iniziare un nuovo viaggio con i propri telespettatori. Il nuovo programma televisivo debutterà il 20 dicembre e andrà avanti per tre puntate, il venerdì in prima serata.

Come da titolo, al centro dello show emotaiment ci saranno i sogni delle persone che saliranno sul palco. Attraverso la porta in studio, i partecipanti passeranno idealmente in una dimensione legata al sogno della loro vita.

La conduttrice veneta sarà aiutata nella realizzazione dei desideri dei suoi ospiti, da alcuni Vip, che cambieranno ad ogni puntata. Sarà presente in studio nella serata di debutto Arisa (tra i nomi più quotati per la partecipazione al Festival di Sanremo 2020). Ad affiancare Mara, inoltre ci saranno lo chef Antonino Cannavacciuolo, molto amato dal pubblico di ogni età e il cantante Andrea Bocelli.

Il tenore aveva partecipato allo scorso Sanremo come super ospite accanto al figlio Matteo con il brano Fall on me. Il giovane Bocelli ha da poco smentito la sua partecipazione alla prossima kermesse canora del 2020.

Nuovo show su Rai 1 il venerdì sera: ospiti Arisa, Bocelli e Cannavacciuolo

Le storie di cui Mara Venier parlerà nella prima puntata de La Porta dei Sogni saranno sei. Tra gli altri argomenti trattati, ci sarà un lungo viaggio intercontinentale che porterà al ricongiungimento di un amore. Un altro sogno riguarderà scalare una delle montagne più alte d'Italia e raggiungere la vetta. Ci sarà posto anche per i più piccoli, con un desiderio che, con un regalo di Natale speciale, renderà felici cento bambini. Sarà sicuramente una serata all'insegna dell'emozione e del divertimento, come la padrona di casa, Mara Venier, ha sempre abituato il suo pubblico senza mai deluderlo.

La conduttrice, in una recente intervista, ha precisato che i veri protagonisti del nuovo show di Rai 1 saranno le persone comuni, non i volti noti. La Venier punterà come sempre su uno dei suoi punti forti: le interviste. Attraverso le domande introdurrà il suo ospite al pubblico facendolo conoscere nel profondo prima di assistere all'emozionante realizzazione del sogno della sua vita.

La Porta dei Sogni, con la sua atmosfera ricca di speranze e sogni, possiede tutte le caratteristiche ideali per tenere compagnia al pubblico in queste serate festive: non resta che aspettare questa sera.