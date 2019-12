Mercoledì 18 dicembre su Rete4 è andata in onda una nuova puntata de La Repubblica delle Donne. Durante l'intervista a Wanda Nara, prossima opinionista del Grande Fratello Vip4, il conduttore del reality-show ha ufficializzato tre nuovi inquilini.

Nel programma condotto da Piero Chiambretti, la modella argentina ha riferito di aver ceduto alle avances di Alfonso Signorini. poiché nutre molta stima nei confronti del direttore di Chi. Lo stesso giornalista ha ammesso di aver scelto proprio la sudamericana al fianco di Pupo, perché è una persona che nel bene e nel male dice sempre quello che pensa.

Ufficializzati tre inquilini: due donne e un uomo

Il Grande Fratello Vip4 aprirà i battenti il prossimo 8 gennaio 2020. Durante la puntata di #cr4 Piero Chiambretti ha chiesto ad Alfonso Signorini se poteva avere l'onore di sapere in anteprima qualche concorrente.

A quel punto dopo aver ironizzato sulla questione, il prossimo conduttore della Casa più spiata d'Italia ha confessato di rivelare a sorpresa ben tre inquilini. Dopo un po' di suspance Signorini ha annunciato la presenza di Adriana Volpe, di Michele Cocuzza e di Antonella Elia.

Per quanto riguarda i primi due concorrenti, già da tempo sul web si vociferava la presenza della showgirl e del noto giornalista. In merito all'arrivo dell'opinionista Mediaset, la sua presenza è stata come un fulmine a ciel sereno. Il conduttore del GF ha spiegato di essersi innamorato dei modi di fare della Elia, proprio durante le puntate de La Repubblica delle Donne.

Infine, Alfonso Signorini con molta ironia ha invitato tutti a seguire questa edizione del reality: "Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe. Vi assicuro che ci saranno dei big match." I tre inquilini ufficializzati ieri sera su Rete4, si andranno ad unire a Rita Rusic ed a Pacifico Settembre in arte Pago.

Signorini gela Marco Carta

Nella puntata di cr4 La Repubblica delle Donne trasmessa ieri, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza su un eventuale presenza nel cast di Marco Carta.

Tutto è cominciato nei giorni scorsi, quando l'artista cagliaritano tramite il suo profilo Instagram ha rivelato di essere stato contatto per l'ennesima volta dai produttori del GF Vip e di aver prontamente rifiutato.

Il conduttore della Casa più spiata d'Italia pare che non abbia affatto gradito le esternazioni dell'ex allievo e vincitore di Amici, tanto da affermare: "Marco Carta ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliel'ha mai fatta". Il diretto di Chi nel programma di Piero Chiambretti ha smentito a gran voce le parole del cantante. A questo punto non si esclude una controreplica da parte del diretto interessato.