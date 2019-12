Cecilia Rodriguez sarà ospite di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. Durante l'intervista che andrà in onda stasera, 19 dicembre, la modella 29enne ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Andrea Iannone e Giulia De Lellis, facendo chiaramente capire che ormai sono piuttosto distanti. Inoltre la sorella di Belen si è anche soffermata sul suo futuro con Ignazio Moser e sulle difficoltà che ha dovuto affrontare quando spesso è stata paragonata alla sorella maggiore.

Da quando l'ex fidanzata di Andrea Damante è uscita allo scoperto con il pilota della MotoGP, Cecilia Rodriguez ha lanciato alla coppia più di una frecciatina.

Ricordiamo che la strada della showgirl argentina si è incrociata con quella del pilota quando questi ha avuto una relazione con Belen. Invece con Giulia De Lellis ha condiviso l'esperienza al Grande Fratello Vip 2017.

Cecilia Rodriguez: 'Ho chiuso i rapporti con Iannone'

Nel salotto di Lorella Boccia, la modella sudamericana ha innanzitutto evidenziato che ormai non ha più alcun tipo di contatto con Andrea Iannone, dicendo chiaramente: "Ho chiuso i rapporti per rispetto della mia famiglia".

Per quanto riguarda la De Lellis, Cecilia ha ammesso che quando l'ha conosciuta ha ignorato tutti i pregiudizi che ruotavano intorno a lei, riuscendo così a ricredersi sul suo conto, anche se ci ha tenuto a sottolineare: "Non siamo mai state amiche.

L'amicizia è altro".

Dunque, da queste parole si evince che fra entrambe non c'è mai stato un litigio vero e proprio, anche se in alcune occasioni la sorella di Belen Rodriguez non ha risparmiato qualche frecciatina al vetriolo sulla influencer e sul nuovo fidanzato Iannone.

Dalle eventuali nozze con Ignazio Moser al paragone con Belen

Archiviato il capitolo Iannone-De Lellis, Cecilia Rodriguez ha parlato del suo futuro al fianco di Ignazio Moser. Entrambi si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, e da quel momento sono diventati inseparabili. Dinanzi alle telecamere di Rivelo, ha svelato che per il momento non intende convolare a nozze con il compagno. Infatti attualmente sono felicemente fidanzati e convivono fin da quando è terminata l'esperienza in comune al reality-show di Canale 5.

Ad ogni modo, la showgirl argentina non ha nascosto che in questa fase non si sente ancora pronta per convolare a nozze, affermando: "Ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto".

Infine, in merito ai continui paragoni con Belen, la 29enne ha confessato che all'inizio l'hanno fatta soffrire, anche se con il passare del tempo ha imparato a gestire e sopportare le critiche. Infine ha ricordato che è arrivata in Italia perché aveva capito che c'era la possibilità di lavorare e ha voluto cogliere al volo quest'opportunità.