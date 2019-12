Si appresta a chiudere i battenti la nuova serie televisiva Oltre la Soglia, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca e scritta da Laura Ippoliti e Michela Straniero. Le anticipazioni dell’appuntamento conclusivo in programma su Canale 5 il 15 dicembre 2019, svelano che i telespettatori vedranno i protagonisti Tosca (Gabriella Pession) e Di Muro (Giorgio Marchesi) ad un bivio. A causa di quest’ultimo una commissione disciplinare esaminerà infatti il lavoro della Navarro, il tutto per stabilire se potrà continuare ad esercitare la sua professione o meno.

Per la precisione la neuropsichiatra incontrerà insieme ai suoi colleghi un ispettore del Ministero che avrà il compito di decidere quindi se dovrà essere licenziata per via del fatto che soffre di schizofrenia.

Spoiler ultima puntata: Tosca rischia di essere estromessa dalla propria attività

Nel sesto ed ultimo episodio che verrà trasmesso domenica 15 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:25, finalmente verrà a galla la verità. Di Muro avrà la certezza che Tosca sia davvero affetta da schizofrenia come sospettava.

Il PM si allontanerà dunque dalla psichiatra proprio per la spiazzante scoperta fatta. A questo punto Piergiorgio affronterà la Navarro e le dirà di essere a conoscenza del suo segreto più intimo. La dottoressa si vedrà così costretta a fare i conti con la sua grande paura, nel momento in cui il magistrato comprometterà la sua carriera. Non appena Di Muro testimonierà sulla sua professionalità, Tosca rischierà infatti di essere estromessa dalla propria attività con l’accusa di essere incompetente.

Intanto Agosti (Paolo Briguglia), oltre a doversi occupare del caso della giovane Lea (Zoe Flora Brunoro) al posto della collega, non dovrà trascurare la sua situazione con Barbara (Nina Torresi). Quest’ultima dopo aver trovato il coraggio di confessare al marito di provare una forte attrazione fisica per un altro uomo, sarà decisa a capire quali sentimenti nutre per il medico del reparto di neuropsichiatria infantile. Successivamente in ospedale arriverà un paziente pericoloso, che metterà a dura prova Tosca. Infine quest’ultima dovrà capire se il suo legame con Di Muro è realmente forte, adesso che lui ha scoperto la sua malattia.

Riassunto del quarto episodio

Nella quarta puntata andata in onda il 27 novembre 2019, la Navarro si è occupata di Diego, un giovane che ha perso i sensi durante un allenamento in palestra. Tosca per vederci chiaro sulla faccenda, ha visitato la struttura in cui il suo nuovo paziente si allena alimentando la sua passione per lo sport. Intanto Barbara ha continuato a far credere a tutti coloro che la conoscono che va tutto alla perfezione con suo marito. In seguito nel reparto all’avanguardia di psichiatria è stata ricoverata Adila, una 16enne figlia di genitori di origine africana che ha avuto un'allucinazione.

Dopo aver fatto le dovute indagini, i medici hanno scoperto che la ragazza ha un difficile rapporto con la sua famiglia. Diego infine, prima di essere dimesso, ha deciso di avere un confronto con Bruno.