Il Paradiso delle Signore 4 prosegue anche questa settimana con i racconti delle vicende che coinvolgono i protagonisti della Milano degli anni '60. Nel corso della puntata di martedì, 10 dicembre, Silvia saprà della presenza di Clelia al Paradiso, mentre Agnese troverà ancora una volta un sostegno in Armando. Ludovica scoprirà una certa complicità tra Angela e Riccardo e passerà all'azione. Nel frattempo, Marcello e Salvatore continueranno a coltivare l'idea di diventare proprietari della caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 10 dicembre: Agnese si confida con Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 10 dicembre raccontano che Luciano comunicherà a Silvia la novità al grande magazzino per cui lavora. Clelia, infatti, dovrà sostituire la Molinari al Paradiso. La moglie del ragioniere non prenderà bene questa notizia, soprattutto perché quando la Calligaris era capocommessa, il suo matrimonio stava per saltare. Silvia sarà pervasa dalla gelosia e più tardi si presenterà al Paradiso.

Qui incontrerà la sua amica Agnese e chiederà a lei di tenere d'occhio il comportamento di Luciano e Clelia. La serenità tra Luciano e Silvia Cattaneo sta per giungere al capolinea? I due al momento sembrano aver consolidato molto il loro rapporto, ma Clelia era completamente uscita dalle loro vite trasferendosi in un'altra città.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 10 dicembre: Marcello teme riguardo al suo passato

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 10 dicembre rivela che Marcello e Salvatore continueranno a portare avanti l'idea di acquistare la caffetteria.

I due ragazzi, per poter diventare proprietari del locale, avranno bisogno di rivolgersi al direttore della banca per un aiuto economico. Barbieri sarà molto preoccupato per l'appuntamento che avranno l'indomani perché temerà che il suo passato possa influire sulla concessione del prestito che vogliono chiedere. Marcello, infatti, è stato in galera e nasconde un passato misterioso che non ha ancora rivelato.

Nel frattempo Agnese sarà presa da dubbi riguardo all'amico di suo figlio. La donna non avrà molta fiducia nei confronti di Marcello e confiderà le sue perplessità ad Armando. Il capomagazziniere ascolterà la donna e le assicurerà che prenderà informazioni riguardanti i Barbieri. Ludovica noterà una certa complicità tra Angela e Riccardo, l'uomo di cui è da sempre innamorata.

La Brancia deciderà di passare subito all'azione e quando sarà al circolo metterà in guardia la cameriera.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 su Rai 1 ed è disponibile su Raiplay in qualsiasi momento della giornata.