La popolare soap opera daily Il Paradiso delle signore, sorprenderà i telespettatori anche la prossima settimana con dei nuovi colpi di scena. Nella puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai il 13 dicembre 2019 come di consueto a partire dalle ore 15:40, Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) decisa a proteggere il suo matrimonio a tutti i costi, troverà finalmente il coraggio per affrontare Clelia Calligaris (Enrica Pintore). La madre di Nicoletta e Federico si presenterà a sorpresa nel grande magazzino milanese, e inviterà la sua rivale in amore a stare alla larga da suo marito Luciano (Giorgio Lupano) facendole una vera scenata di gelosia.

Roberta sorprende Marcello, Riccardo incontra Angela

Gli spoiler del quarantacinquesimo episodio che verrà trasmesso venerdì 13 dicembre 2019, anticipano che Roberta sorprenderà Marcello. La Pellegrino si presenterà in caffetteria senza nessun preavviso, e darà dei preziosi consigli al fratello di Angela per fare delle nuove scommesse sulle corse dei cavalli. Il giovane Barbieri grazie al supporto della venere, comincerà a credere di più in sé stesso. Marcello felice di avere la coinquilina dalla sua parte a differenza della sorella, riuscirà a confessare a Salvatore ciò che è successo nella sua vita precedente.

Successivamente Umberto inviterà Flavia di nuovo a cenare nella sua villa, e questa volta la serata si concluderà nel migliore dei modi. Intanto Riccardo mentre sarà in procinto di recarsi a Cortina, incontrerà Angela al circolo.

Silvia fa una sfuriata di gelosia a Clelia, Umberto e Flavia sempre più vicini

Nel contempo Silvia sarà sempre più gelosa di suo marito, soprattutto quando verrà a conoscenza che rimarrà al paradiso oltre l’orario di chiusura per occuparsi di alcuni conteggi. La signora Cattaneo infastidita dal pensiero che Luciano potrebbe essere in compagnia dell'ex fiamma Clelia, non riuscirà a stare serena.

La madre di Nicoletta e Federico sospettando che il suo sposo possa ricadere tra le braccia della Calligaris com’è già accaduto in passato, non si limiterà soltanto a chiedere ad Agnese di sorvegliare i due. Nello specifico Silvia affronterà la vedova di Oscar Bacchini, e le consiglierà di prendere le distanze da suo marito con cui ha ritrovato l’equilibrio perduto di recente. L’esito del tanto atteso confronto tra le due rivali in amore, a gran sorpresa non sarà quello che la signora Cattaneo pensava.

Per terminare la Brancia di Montalto e il cognato di Adelaide di Sant'Erasmo si avvicineranno sempre di più, continuando a trascorrere gran parte delle loro giornate insieme come una coppia di fidanzati.