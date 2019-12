Prosegue a gonfie vele la love story tra Pamela Barretta ed Enzo Capo dopo l'addio al trono over di Uomini e donne. Due mesi fa la coppia aveva sollevato non pochi dubbi quando aveva comunicato l'intenzione di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere del dating show. Una decisione che era maturata al termine dell'ennesima discussione con il cavaliere che era stato ad un passo dal dire addio alla vulcanica pugliese. La dama non aveva nascosto le sue perplessità legate soprattutto alla gelosia dell'imprenditore napoletano con interessi in Ungheria.

Dubbi che ora sembrano essersi dissolti come riferito dalla coppia nell'intervista doppia concessa al magazine di Uomini e Donne. "In queste settimane ogni dubbio che avevo su Enzo è stato spazzato via. Insieme stiamo bene", ha dichiarato Pamela. Sulla stessa lunghezza d'onda Capo: "Mi è bastata viverla fuori dal contesto televisivo per comprendere che è una donna straordinaria".

Rapporto più solido dopo la vacanza a Dubai: 'Abbiamo vissuto una favola'

Subito dopo aver lasciato a sorpresa il trono over di Uomini e Donne, Pamela ed Enzo hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax a Dubai.

Una mini "luna di miele" che ha permesso alla coppia di superare alcune incomprensioni e di cementare ulteriormente un rapporto che negli studi del people show non sembrava così solido. "Sono stati giorni indimenticabili - ha sottolineato la Barretta che ha aggiunto di avere ricordi bellissimi della settimana trascorsa negli Emirati - Siamo stati benissimo".

La dama pugliese ha riferito che la vacanza ha rappresentato un banco di prova importante per la relazione con Enzo. "Abbiamo sorriso tanto senza mai litigare.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

È stata la conferma che stiamo bene insieme". Dall'altra parte, il napoletano ha affermato di aver vissuto una favola precisando che è consapevole che la vita reale è un'altra cosa: "Ora dobbiamo fare in modo che anche la normalità diventi magica".

Enzo e la relazione a distanza con Pamela: 'Ci siamo messi subito alla prova, c'è chi semina zizzania'

Pamela Barretta non ha riservato solo parole al "miele" al fidanzato nell'intervista concessa al magazine di Uomini e Donne. In particolare la dama, senza entrare nello specifico, ha riferito che l’'imprenditore a volte si "distrae" su cose che sono importanti per lei.

Nel frattempo Enzo Capo ha mosso passi importanti: "Mi ha fatto conoscere i genitori, il fratello, la sorella e gli amici più importanti. Per me è stata una grande emozione", ha dichiarato la pugliese. Al momento l'unico ostacolo al felice idillio è la distanza con il napoletano che è spesso in Ungheria per motivi di lavoro.

"C'è il desiderio di accorciare le distanza ma ho anche un figlio da seguire e per il momento proseguiamo così", ha riferito Pamela, mentre Enzo ha rimarcato che questa situazione ha anche degli aspetti positivi.

"Ci siamo messi alla prova fin da subito ed in questo periodo non sono mancati colpi bassi con qualcuno che dall'esterno prova sempre a seminare zizzania tra di noi", ha chiosato Capo.