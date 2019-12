Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera statunitense che ogni giorno è vista da quasi due milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Hope Logan, nonostante il recente lutto, apparirà felice per Steffy Forrester quando verrà a sapere che ha adottato una bambina di nome Phoebe. La donna manifesterà l'intenzione di conoscere la piccola non sospettando che la nuova arrivata è in realtà sua figlia rapita dal dottor Reese Buckingham.

Beautiful: Hope felice dell'adozione di Steffy

Lo scambio delle culle sarà al centro dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato americano. Le trame di Beautiful, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Reese, Taylor e Steffy che saranno protagonisti di un'adozione alquanto sospetta. Scendendo nel dettaglio il padre di Zoe presenterà alla psichiatra una bambina la cui madre ha deciso di darla in adozione. A tal proposito il dottore chiederà alla donna 250 mila dollari in cambio della piccola.

Alla fine Steffy riuscirà a diventare madre per la seconda volta ed abbraccerà la piccola Phoebe, all'oscuro che si tratti di Beth. Ridge (Thorsten Kaye), nel frattempo, rivelerà a Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) che la sorella di Thomas ha adottato una femminuccia. La Logan, a questo punto, si dichiarerà molto felice certa che sia lei che Liam Spencer (Scott Clifton) saranno dei perfetti genitori per la nuova sorellina di Kelly.

Taylor consegna 250 mila dollari a Reese

Gli spoiler di Beautiful, in onda a breve in Italia rivelano che il Forrester si dimostrerà orgoglioso di Taylor in quanto ha trovato un contatto che ha reso possibile l'adozione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Peccato che lo stilista sia all'oscuro del piano architettato dal dottor Buckingham. Per questo motivo Reese chiederà alla Hayes di mantenere il massimo riserbo sulla frettolosa adozione tanto che quest'ultima accetterà senza farsi particolari domande. A tal proposito i due complici si ritroveranno al Giardino dove la madre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) accoglierà tra le braccia la bimba dopo avergli consegnato la cifra pattuita. Poi i due si intratterranno un po' a parlare in quanto il ginecologo le racconterà che deve trasferirsi per lavoro fuori da Los Angeles.

In seguito, il padre di Zoe avrà un incontro con gli strozzini che lo avevano minacciato durante il parto di Hope sull'Isola di Catalina. Durante l'incontro, Buckingham sarà avvisato di non compiere passi falsi, altrimenti ci saranno gravi ritorsioni nei suoi confronti e quelli di sua figlia. In attesa di vedere queste novità in tv, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5.