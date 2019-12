Nuovo spazio incentrato sulla fiction Pezzi Unici, che sta avendo un ottimo riscontro in termini di ascolti. Nella quinta puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 15 dicembre 2019, non mancheranno di certo colpi di scena. Jess sarà impaurita all'idea che il suo ex marito Lucio violento e geloso - che aveva fatto arrestare - possa aver iniziato a pedinarla. I sospetti della giovane saranno fondati, dato che l’ex detenuto vorrà rintracciarla per vendicarsi facendo capire di non avere affatto delle buone intenzioni.

Lapo e la fidanzata Valentina entreranno in crisi a causa di una lite, ma grazie all’intervento del maestro artigiano del legno Vanni Bandinelli si riconcilieranno.

Spoiler 5° puntata: Jess ha paura di Lucio, Lapo e Valentina ai ferri corti

Il quinto e penultimo appuntamento che occuperà la rete ammiraglia Rai a partire dalle ore 21:25 domenica 15 dicembre 2019, sarà composto dal nono e dal decimo episodio. Dagli spoiler si evince che Vanni (Sergio Castellitto) metterà al corrente Carlo dei suoi sospetti, ovvero di credere che Jess (Lucrezia Massari) possa essere coinvolta con il decesso di suo figlio Lorenzo (Lorenzo de Moor).

Intanto Jess sarà terrorizzata, poiché avrà il timore che il suo ex marito che ha fatto finire in prigione con l’accusa di violenza possa essere di nuovo libero. La giovane crederà di essere perseguitata e non si sbaglierà, infatti Lucio dopo essere stato scagionato si metterà subito alla sua ricerca. In seguito Carlo da poco arrivato alla casa famiglia tenterà di baciare Jess, ricevendo un bel due di picche. Elia (Moisè Curia) scoprirà che Beatrice non ha avuto il coraggio di vendere il tesoro rubato da Jess, non appena gli darà i soldi che avrebbe dovuto usare per l’affitto dell’appartamento in cui aveva pensato di andare a vivere da sola.

Elisa prenderà le distanze da Beatrice, invece il Bandinelli riceverà una commissione importante. L'artigiano fiorentino dovrà restaurare dei mobili antichi, e saprà di non riuscire nel suo intento senza la collaborazione dei pezzi unici, per avere poco tempo a disposizione. Jess disperata per ciò che potrebbe farle Lucio, si riavvicinerà ad Elia. Vanni porterà al termine l’incarico ricevuto grazie all’aiuto del nobile Cellesi. Nel corso di un party organizzato da lui, il Bandinelli regalerà ai pezzi unici dei bellissimi vestiti.

Lapo (Leonardo Pazzagli) darà uno schiaffo a Valentina (Carolina Sala), che non sarà disposta a perdonarlo per nessuna ragione: avvisato da Anna (Irene Ferri), il Bandinelli farà tornare il sereno nella coppia con la complicità di un sarto. Jess dopo aver visto nei dettagli la villa dei Cellesi tramite una mappa presente in un libro acquistato per lei da Carlo, tenterà invano di commettere un furto, visto che Lucio dopo averla colta in fragrante vorrà portarla via con sé.

Riassunto dell’8 dicembre

Nella quarta puntata della Serie TV diretta da Cinzia Th Torrini andata in onda l’8 dicembre 2019, Vanni è stato sempre più convinto di essere vicino alla verità sulla prematura morte del figlio.

Il talentuoso artigiano ha iniziato a porsi delle domande su Lorenzo, credendo che prima di passare a miglior vita potesse aver rifatto uso di droghe perché aveva bisogno di denaro. Il Bandinelli tormentato per le domande che si è posto, ha ripensato al momento in cui ha negato di dare un prestito al frutto del suo sangue senza avere nessuna pietà. Per tale motivo l’artista fiorentino è stato assalito dai sensi di colpa, con la certezza che suo figlio sia deceduto a causa sua per non averlo aiutato.

Chiara non appena è venuta a conoscenza delle preoccupazioni del marito, l’ha accusato di essere il responsabile della tragica fine di Lorenzo. In seguito Elia, Lapo, Valentina, ed Erica, non avendo altra scelta hanno pensato di usare gli oggetti sottratti da Jess per pagare Linda (Sandra Ceccarelli), in modo da trasformarli in denaro costante, ma per via dei loro precedenti penali si sono visti costretti a fare un passo indietro per non rischiare. Infine Vanni dopo aver preso di mira Elia, l'ex tossicodipendente che aveva stretto forte legame di amicizia con Lorenzo ha sposato i suoi sospetti su Jess.