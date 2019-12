Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita" giunta ormai al quarto anno di trasmissione in Italia. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dall'8 al 13 dicembre a partire dalle ore 14.10. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sulle lettere minatorie che riceveranno Susana e Rosina, sull'iniziativa di padre Telmo di ospitare gli abitanti dell'Hoyo in canonica e sulle paure di Felipe.

L'arresto di Javier

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Javier verrà arrestato da Mendez per il tentato furto a casa di Samuel e per aver sparato a Raul. Felipe inizierà a temere per la solidità della sua professione, dopo aver perso un'importante causa in cui difendeva gli interessi della Marchesa di Diana. Susana chiederà a Rosina di aiutarla a pagare i ricattatori che le inviano lettere intimidatorie per conto degli Escalora, la famiglia di Alexis. Telmo deciderà di ospitare in canonica gli abitanti di Hoyo, dopo che una violenta epidemia si abbatterà su di loro.

Nel frattempo, Leonor verrà investita da una bicicletta e Rosina si convincerà che, dietro l'incidente della giovane, possano esserci gli Escalona. Telmo, nel corso di un'omelia in chiesa, chiederà agli abitanti di Acacias 38 di essere ospitali e generosi nei confronti degli abitanti dell'Hoyo. Più tardi, Susana e Rosina troveranno la foto di un uomo nudo affissa davanti alla loro sartoria, scoprendo, poco dopo, che l'immagine nasconde un'altra lettera dei ricattatori. Nella missiva, le due donne scopriranno di avere soltanto cinque giorni di tempo per pagare la somma pattuita prima che i ricattatori vadano alla polizia a denunciarle per l'omicidio di Alexis.

Lucia e padre Telmo si avvicinano di nuovo

Lucia fornirà la sua eredità alle banche come garanzia per ottenere un prestito da utilizzare per aiutare la ricostruzione del quartiere dell'Hoyo, ormai distrutto dall'alluvione. Nel frattempo, Samuel si renderà conto che l'Alvarado si sta avvicinando nuovamente a padre Telmo e deciderà di elaborare un piano per allontanarli nuovamente. Susana mediterà di vendere la sua sartoria per pagare gli Escalora, mentre Batan si rifiuterà di concedere ulteriori proroghe di pagamento a Samuel per saldare il suo debito.

Liberto e Leonor inizieranno a dubitare dello strano comportamento di Susana e Rosina. Mentre stanno curando insieme gli ammalati, Telmo e Lucia rimarranno soli in canonica, avvicinandosi notevolmente. Raul verrà dimesso dall'ospedale, mentre Agustina e Fabiana sorprenderanno un uomo a scrivere degli insulti sulle vetrine della sartoria di Susana.