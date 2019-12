È tempo di una nuova attesissima puntata del Trono Over di Uomini e donne, in onda oggi 4 dicembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'appuntamento sarà ampiamente dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che si troveranno faccia a faccia al centro dello studio dopo le discussioni avvenute durante la precedente registrazione. Ma chi penserà che tra dama e cavaliere sia davvero tutto finito, resterà sicuramente sorpreso. Riccardo, infatti, farà un clamoroso passo indietro e confesserà ancora i sentimenti per la sua ex fidanzata, nonostante lei appaia ben più indecisa.

E da qui alla proposta di matrimonio il passo sarà breve! Nella puntata odierna verrà concesso spazio anche a buone notizie per Valentina Autiero oltre che ad un nuovo scontro tra Anna Tedesco e Manuel Baiocchi.

Riccardo Guarnieri accusa Ida: 'Sei un'altra persona'

Il portale Witty Tv ha diffuso un video di anticipazioni di U&D relativo alla puntata odierna del Trono Over. Da quanto si vede, i protagonisti assoluti del giorno saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano che continueranno a raccontare gli aggiornamenti del loro rapporto.

Sebbene in settimana lui si sia recato a Brescia e tra loro sia accaduto qualcosa di fisico, in studio la Platano apparirà restia a procedere con tale frequentazione. Le sue parole sorprenderanno Guarnieri che, visibilmente amareggiato, la accuserà: "In quel momento come mai tu non ti tiravi indietro (...) Lo leggo dai tuoi occhi, sei un'altra persona". Il cavaliere poi aggiungerà: "Se posso prima bere un bicchiere d'acqua, poi glielo dico". Ma cosa dovrà rivelare di così importante? Sebbene le anticipazioni pubblicate dagli account ufficiali non svelino maggiori dettagli in tal senso, è il resoconto de Il Vicolo delle News relativo alla registrazione del 30 novembre a chiarire che Riccardo chiederà a Ida di sposarlo. Lei, stupita, non sarà in grado di dare una risposta anche se accetterà di ballare con lui al centro dello studio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Uomini e donne anticipazioni Trono Over: buone notizie per Valentina Autiero

Proseguendo con le anticipazioni del Trono Over di U&D, nella puntata di oggi 4 dicembre Valentina Autiero farà il punto sulla sua conoscenza con Erik, ammettendo come tutto stia procedendo per il meglio. La dama, infatti, racconterà: "Gli ho chiesto il numero, lo ha accettato. Ci siamo sentiti tutta la settimana". Ben diversi saranno gli sviluppi tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi. Presentandosi con un piccolo cavallo in mano, la dama affermerà: "Questo dovrebbe essere un cavallo con il principe azzurro".

Il cavaliere replicherà: "E tu dovevi essere una principessa, ma tu non sei una principessa. Ho bisogno di altre cose, di sentimenti". Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, lei accuserà Samuel di essere solo interessato all'intimità, al punto da averle fatto anche diverse domande impertinenti. Secondo Gianni Sperti, invece, la Tedesco è impegnata con un'altra persona fuori dallo studio.