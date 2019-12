Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Live non è la D'Urso di quest'anno. La trasmissione si è aperta con un dibattito accesissimo sul sessismo. Tanti gli argomenti trattati in studio. Dalla polemica sulla canzone scritta da Checco Zalone per il suo nuovo film, al confronto tra Alba Parietti e Giampiero Mughini. Tra i vari ospiti in collegamento c'era anche Sergio Vessicchio, il cronista sportivo sospeso dall'ordine dei giornalisti della Campania per aver detto in diretta - commentando una partita - frasi sessiste ed offensive nei confronti dell'arbitro donna.

Nel corso dell'acceso dibattito, l'ex giornalista si è scagliato duramente nei confronti di Barbara D'Urso con parole e offese pesantissime. La discussione ad un certo punto è degenerata assumendo toni davvero animati ed aspri tanto da costringere la conduttrice a chiudere il collegamento.

Lite pesantissima in diretta tra Sergio Vessicchio e Barbara D'Urso: 'Fai una TV becera'

Lo scontro è iniziato quando Barbara D'Urso gli ha concesso la parola. Da subito, l'ex giornalista campano ha iniziato ad inveire pesantemente con insulti e offese, contro Alba Parietti e Giampiero Mughini.

La D'Urso, è intervenuta in loro difesa chiedendogli di moderare i termini e i toni. A questo punto però, Sergio Vessicchio ne ha avute da dire anche contro di lei attaccandola pesantemente. Vessicchio ha iniziato dicendo che la conduttrice in realtà, sarebbe stata radiata dall'albo e dunque non potrebbe fare il lavoro da giornalista intervistando politici e personaggi dello spettacolo. La D'Urso ha replicato dicendo prima di tutto che merita rispetto perché è lei la padrona di casa. Poi ha anche detto che c'è una sentenza in suo favore per cui può fare benissimo questo lavoro.

Ha poi aggiunto che era in possesso del tesserino da giornalista ma le è sembrato giusto riconsegnarlo anni fa perché faceva pubblicità in una TV. Ad un certo punto della discussione, i toni si sono alzati diventando da parte dell'ex giornalista dei veri e propri insulti. Vediamo cosa è successo in studio.

Sono volate parole e offese pesanti in diretta a Live non è la D'Urso

L'uomo ha detto alla D'Urso: "Fai una TV becera, è questa la verità." Non contento, ha continuato ad inveire urlando alla D'Urso: "Non vuoi che vengo perché io ti dico la verità in faccia, io ti metto KO.

Ti faccio nera." Il pubblico e anche gli stessi ospiti in studio sono rimasti senza parole assistendo alla lite senza intervenire. Ad un certo punto, Barbara D'Urso allo stremo della sopportazione ha deciso di chiudere il collegamento con Sergio Vessicchio dicendo queste parole: "Sai che c'è, io chiudo. Salutami a soreta."