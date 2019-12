Rai 3 trasmetterà oggi, 6 dicembre, l'ultima puntata settimanale dedicata alla storica soap Un posto al sole. Essa concederà ampio spazio all'incontro tra Marina e Sebastiano a villa Rosato. La Giordano aveva insistito molto per fare questa conoscenza ma il faccia a faccia con lo zio di Fabrizio non avrà l'esito da lei sperato. La parola passerà quindi a Diego, ormai vicino all'udienza per il patteggiamento. Il figlio di Raffaele non ha ancora dato una risposta ad Aldo Leone in merito al denaro da lui proposto e oggi troverà in Patrizio la persona ideale con la quale aprirsi.

Gli esprimerà i suoi dubbi? Spazio anche al ritorno di Otello a Napoli dopo un periodo trascorso da Teresa e alle novità riguardanti Samuel, il nuovo cuoco del Vulcano.

Un posto al sole trame oggi: Marina delusa dall'incontro con Sebastiano

Le anticipazioni relative alla puntata odierna di Un posto al sole si aprono con la cena organizzata da Fabrizio per soddisfare le richieste di Marina. La loro storia, infatti, è entrata in crisi quando lui si era rifiutato di presentare la compagna in famiglia, motivo per cui ha poi deciso di soddisfare il pressante desiderio.

Eppure, come già trapelato dal primo incontro avvenuto nell'episodio di ieri 5 dicembre, Sebastiano faticherà ad accettare che la figlia di Arturo possa far parte della loro famiglia. Ne conseguirà una cena ricca di tensioni, dalla quale la Giordano uscirà particolarmente turbata. La parola passerà al ritorno di Otello a Napoli. Quest'ultimo, che aveva trascorso un lungo periodo a Indica da Teresa, faticherà a nascondere un certo nervosismo a causa di un litigio con la moglie. Ad ascoltare il suo sfogo sarà Renato che apparirà, a sua volta, triste e sconsolato.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 dicembre: Patrizio e Diego a colloquio

Le trame di Un posto al sole di oggi, 6 dicembre, concederanno spazio anche al dialogo tra Diego e Patrizio. Il cuoco, appena rientrato da Tenerife, sarà ansioso di potersi confrontare con il fratello, cercando di tirarlo ancora su di morale. Lo stato d'animo dei due figli di Raffaele apparirà agli antipodi ma l'occasione potrebbe essere perfetta per un consiglio sul dilemma che sta preoccupando Diego da giorni: accetterà oppure no la proposta di corruzione ricevuta da Leone?

Negli ultimi giorni, la presenza del nuovo cuoco del Vulcano ha cominciato ad incuriosire i telespettatori di Upas, molti dei quali hanno notato lo scambio di sguardi con Arianna. La puntata odierna della soap partenopea ridarà spazio al nuovo dipendente del locale. Silvia, in particolare, risulterà colpita dallo spirito di iniziativa e dal talento di Samuel.