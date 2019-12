La programmazione di Un posto al sole non smette di appassionare i suoi numerosi telespettatori neanche nel freddo periodo invernale. Colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni interesseranno anche gli episodi in onda da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio. Dopo le ultime storyline caratterizzate dalla magica atmosfera natalizia, le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini si concentreranno sui festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Il clima gioviale, tuttavia, sarà minacciato dall'inaspettato scontro tra Viviana e Roberto Ferri.

Spoiler Upas: Marina Giordano torna a Napoli e affronta Alberto

Come anticipato, nei prossimi episodi di Un posto al sole, l'arrivo di Viviana a Napoli rischierà di compromettere la ritrovata sintonia tra Filippo e Serena. Ospite nel Bed & Breakfast della Cirillo, la donna sembrerà pronta a rivelare la notte di passione vissuta con il giovane Ferri. Dopo il teso confronto con Roberto, Viviana Carlino metterà infatti in seria difficoltà Filippo che faticherà, sempre di più, a mantenere il segreto con la moglie.

L'altra storyline che verrà affrontata riguarderà il ritorno di Marina Giordano da Londra. La donna, dopo aver a lungo rimandato, sarà costretta ad affrontare ad affrontare Alberto e i problemi economici relativi al bilancio dei Cantieri. Un duro colpo per lo spregiudicato imprenditore già alle prese con la famosa denuncia di Clara.

Un posto al sole, anticipazioni prossimi episodi: alta tensione tra Eugenio e Viola

L'altro filone che verrà affrontato nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole, riguarderà la già annunciata crisi tra Eugenio e Viola. La tensione giungerà alle stelle quando l'uomo rivelerà alla moglie la necessità di trascorre un periodo a Napoli. La chiamata di Aldo Leone, infine, non farà altro che acuire il malessere di Viola sempre più indecisa sul futuro della sua relazione con il magistrato.

Il tutto sotto gli occhi estremamente preoccupati di Raffaele e Ornella.

Guido e Mariella alle prese con un misterioso ospite

Come di consueto, anche negli episodi in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio, non mancheranno storyline dai toni più distesi e goliardici. In particolare, toccherà ad Otello, sotto invito di Renato, organizzare la festa per l'arrivo del nuovo anno. Un party caratterizzato dall'allegria e dalla spensieratezza che, tuttavia, riserverà anche molte sorprese. Guido e Mariella verranno infatti travolti dall'arrivo di un misterioso ospite che rischierà di far saltare gli equilibri della coppia. Il tutto mentre al Caffè Vulcano verrà organizzato uno spettacolo molto particolare. Infine, novità in vista anche per la famiglia Poggi-Ferri. Se Angela e Franco dovranno fare i conti con il malessere accusato dalla piccola Bianca, i rapporti tra Giulia e Marcello miglioreranno improvvisamente.