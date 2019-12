il paradiso delle signore dopo la pausa della settimana natalizia, tornerà a fare compagnia ai fedeli telespettatori con le sue storie ricche di colpi di scena. Le trame inerenti gli episodi dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che Salvatore troverà finalmente il coraggio per chiedere a Gabriella di diventare sua moglie. Intanto Roberta, dopo il bacio scambiato con Marcello e la sorpresa di Federico, andrà in crisi e non saprà più quali sono i suoi reali sentimenti mentre Angela confiderà a Riccardo che ha intenzione di cercare suo figlio.

Infine, i coniugi Cattaneo riceveranno una notizia sconvolgente e saranno in ansia per Federico.

Il Paradiso delle signore, Armando e Marcello prendono casa insieme

Le trame de Il Paradiso delle signore relative alle puntate in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio, rivelano che Roberta rientrerà a Milano dopo le vacanze e troverà una sorpresa di Federico. Il giovane le ha scritto una lettera, ma la Venere, a causa del bacio scambiato con Marcello, sarà molto turbata e così si confiderà con Gabriella.

Ne frattempo, riprenderanno le attività al grande magazzino e Clelia e Luciano si ritroveranno a lavorare nuovamente insieme, ma non sarà affatto semplice: i due cercheranno di convincersi che tra loro non ci sia più nulla. Poco dopo le Veneri faranno programmi per la serata di Capodanno mentre Riccardo e Vittorio riceveranno un invito da parte di Achille Ravasi, un conoscente di Adelaide. L'uomo vorrà parlare con loro dell'Expo Italia '61 che si terrà a Torino in occasione del centenario dell'Unità d'Italia. Intanto, Umberto deciderà di andare avanti col piano per entrare in possesso dell'eredità dei Brancia e si spingerà oltre con Flavia. Rocco e Salvatore saranno preoccupati per i pettegolezzi che la gente potrebbe mettere in giro sul rapporto tra Agnese ed Armando e così proporranno a quest'ultimo di condividere l'abitazione con Marcello.

Il capo magazziniere accetterà ed il Barbieri sarà felicissimo, in quanto, oltre ad avere finalmente un tetto sulla propria testa, sarà anche vicino a Roberta, la donna di cui si è invaghito. Poco dopo, Agnese riceverà una lettera che la preoccuperà molto visto che era quella che aveva spedito a suo marito. Al Paradiso, Marina ed Irene si contenderanno una borsetta mentre Riccardo vedrà Angela valutare i prezzi degli abiti da sera e poco dopo ne comprerà uno per lei.

Salvatore fa la proposta di matrimonio a Gabriella

Al Paradiso delle signore, Vittorio riunisce tutti per un brindisi di fine anno. Intanto, il Conti e sua moglie Marta passeranno una splendida serata insieme ai Guarnieri nella Villa di famiglia mentre Luciano e Silvia passeranno il loro primo ultimo dell'anno senza figli ed ascolteranno il discorso del Presidente della Repubblica trasmesso per la prima volta in tv.

Nel frattempo, Agnese ed Armando improvviseranno una cena a due e passeranno una splendida serata. La sorpresa più grande, però, la farà Salvatore alla sua Gabriella visto che finalmente le farà la proposta di matrimonio. Contrariamente agli Amato, Roberta non passerà una bella serata visto che chiuderà l'anno litigando con Marcello. Nel frattempo, Agnese starà male per la mancata risposta di suo marito alla lettera che gli aveva spedito, così quando si recherà alla messa per il nuovo anno, cercherà il conforto di Don Saverio che l'accoglierà a braccia aperte. Poco dopo, Rocco troverà la lettera che ha messo tanta apprensione a sua zia e, dopo averla letta, farà dei brutti pensieri e chiederà un consiglio ad Armando.

In seguito, anche Salvatore verrà a sapere della probabile sparizione di suo padre Giuseppe. Intanto, Angela deciderà di trovare suo figlio e a tal proposito pagherà un avvocato affinché lo faccia e poco dopo racconterà a Riccardo tutta la sua storia. Marcello e Roberta continuano a non capirsi: inoltre la giovane riceverà un dono dai coniugi Cattaneo e ciò acuirà la sua crisi sentimentale. Nel frattempo, Riccardo colpito dal racconto di Angela, deciderà di aiutarla mentre Ludovica temendo di sembrare troppo appiccicosa, farà finta di essere tranquilla. Al Paradiso Clelia si accorgerà che Roberta sta piangendo e la giovane le confiderà di essere molto confusa sui sentimenti che prova nei confronti di Federico e Marcello.

Intanto, Gabriella dopo aver detto di sì a Salvatore chiederà a Cosimo di smettere di farle la corte.

I Cattaneo in ansia per Federico

Adelaide dopo aver ascoltato Ludovica che teme di perdere Riccardo, minaccerà velatamente Angela di licenziamento se non starà al suo posto. La ragazza, che non può permettersi di perdere il posto di lavoro, si spaventerà. Nel frattempo, Roberta non sapendo più come risolvere la sua crisi sentimentale, ricercherà in un libro di chimica una spiegazione scientifica all'attrazione nei confronti di qualcuno. Federico tornerà a Milano per qualche giorno e Silvia coglierà l'occasione per organizzare una festa in suo onore.

Intanto, Riccardo, Vittorio e Marta accetteranno l’invito di Achille Ravasi a Torino e saranno incaricati di lavorare per il Comitato della Lombardia che si occuperà dell'organizzazione dell'Expo '61. Adelaide che sarà esclusa dal progetto non prenderà affatto bene questa decisione visto il rapporto d'amicizia che la lega da anni a Ravasi. Ludovica continuerà a temere che Angela possa portare via Riccardo e così le intimerà apertamente di stare lontano da lui. Nel frattempo, Flavia e Adelaide cominceranno a dubitare dei sentimenti di Umberto visto che l'uomo ha promesso lo stesso bracciale ad entrambe.

Più tardi, i Cattaneo riceveranno una notizia sconvolgente riguardante Federico e rimarranno scioccati così come Roberta. Cosa sarà successo al giovane?