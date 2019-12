Svolta nelle puntate spagnole di Una vita. Le anticipazioni della celebre soap in onda su Canale 5 raccontano che Lucia e Samuel fisseranno la data delle nozze. Telmo si giocherà il tutto per tutto, promettendo alla Alvarado di abbandonare l'abito talare per lei. Il coraggio del Martinez sarà inutile, ma un colpo di scena cambierà tutto. Stando agli spoiler di Una Vita infatti, Lucia prenderà una decisione che cambierà per sempre il suo destino.

Anticipazioni Una Vita: Telmo disposto a lasciare l'abito talare

Nelle prossime puntate della soap opera, Lucia darà una notizia tremenda a Telmo.

Ha deciso di sposarsi con Samuel e nulla potrà farle cambiare idea. Il religioso, dopo averle detto di essere disposto ad abbandonare l'abito talare per lei ed avendo ricevuto una risposta negativa, avrà il desiderio di lasciare Acacas per qualche giorno. Le guardie però lo tratterranno, in quanto nessuno dei conoscenti di frate Guillermo può abbandonare la città. La Guardia Civile sta indagando sul suo assassinio e il quartierino è dunque blindato.

Il commissario Méndez interrogherà Fabiana che, nonostante le minacce ricevute, confesserà di aver visto Ursula discutere con il povero Guillermo.

La polizia entrerà quindi a casa di Telmo per fare una perquisizione e parlare con la Dicenta. Telmo sarà l'unico a credere all'innocenza di Ursula e prometterà di aiutarla con il supporto di Felipe. Dopo essersi recato dall'avvocato, si troverà davanti Lucia in abito da sposa. Il dolore sarà immenso.

Lucia rifiuta di sposare Samuel e lui la aggredisce

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Samuel e Lucia si troveranno l'uno di fronte all'altra in chiesa. Alla cerimonia saranno presenti tutti i loro amici, Telmo compreso.

Il matrimonio viene celebrato in un eremo vicino alla città. A sorpresa però, Lucia rifiuta di sposare Samuel. L'Alday, infuriato, aggredisce la promessa sposa davanti agli occhi inorriditi dei presenti. Lo scompiglio sarà tale che Trini improvvisamente si sentirà male. La Crespo verrà portata immediatamente a casa, dove Ramon chiamerà il medico. Il dottore, dopo averla visitata, le raccomanderà di stare il più tranquilla possibile, dal momento che la sua gravidanza è complicata. Celia, che da poco ha perso il bambino che aspettava, si offrirà generosamente di aiutare l'amica, accettando di prendersi cura di lei fino a quando non partorirà.

Nel frattempo, Liberto consiglierà a Samuel di fare ammenda per il suo comportamento in chiesa e per l'aggressione a Lucia, ma non verrà ascoltato. I guai dell'Alday non saranno finiti. Gli spoiler delle puntate spagnole di Una Vita rendono noto che, una volta a casa, il gioielliere riceverà la visita poco gradita di Jimeno Batán, il suo strozzino. L'uomo lo minaccerà di morte, intimandolo di pagare il suo debito il più presto possibile. A quel punto Samuel gli prometterà di ipotecare casa e gioielli, pregandolo di lasciargli qualche giorno di tempo.