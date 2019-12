I nuovi spoiler della nota soap opera americana Beautiful prospettano interessanti novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 8 a sabato 14 dicembre, Ridge, Brooke e Bill saranno notevolmente in ansia per Hope e vorrebbero raggiungerla, ma una terribile tempesta non permetterà loro di partire. Così Hope partorirà lontana dai suoi cari e darà alla luce la piccola Beth. Frattanto la Logan sarà parecchio nervosa, giacché vorrebbe essere vicino a sua figlia. In seguito, purtroppo, arriverà una brutta notizia che sconvolgerà tutta la famiglia e distruggerà la serenità di Hope e Liam.

La piccola Beth muore

Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 14 dicembre, il dottor Reese sarà assai turbato e mortificato, poiché dovrà dare la terribile notizia dell'improvvisa morte della piccola Beth ai suoi genitori Hope e Liam. Non appena la coppia verrà a scoprire della tragedia cadrà nella disperazione. I due non avrebbero desiderato altro che tornare a casa con la loro figlia e resteranno molto perplessi dalla vicenda, così inizieranno a pensare a cosa possa essere successo.

Successivamente Ridge e Brooke riusciranno a partire per Catalina.

Appena arrivati si recheranno alla clinica desiderosi di incontrare Hope e conoscere finalmente la loro nipotina Beth. I due saranno ancora ignari di ciò che è accaduto alla piccola e una volta giunti alla struttura sarà il dottor Reese ad avvisarli della terribile vicenda e a rivelargli che Beth è morta subito dopo il parto.

Hope disperata

Ridge e Brooke saranno devastati dalla terribile notizia e si chiederanno cosa sia andato storto. Tutti pretenderanno dai medici dei chiarimenti plausibili sulle cause del decesso della neonata.

Hope cadrà in una profonda disperazione per la morte improvvisa della sua bambina e non riuscirà a darsi pace. Successivamente il dottor Reese proverà a calmare gli animi, spiegando sia a Hope che alla sua famiglia che in realtà è stato fatto tutto il possibile per salvare la neonata, ma sono sorte delle complicazioni inattese.

Più tardi il dottor Reese sarà sommerso dai sensi di colpa per la brutta situazione. L'uomo verrà incessantemente minacciato da un tale che potrebbe far del male a Zoe se non dovesse ricevere il denaro richiesto.

Per tare ragione Reese sarà spinto a fare una scelta difficile, convinto che sia l'unica chance per liberarsi del ricattatore.

Reese sarà pronto a tutto pur di evitare che qualcuno faccia del male a sua figlia Zoe. Ma le minacce da parte del ricattatore continueranno ad arrivare al dottore e alla figlia. Per questa ragione Reese sarà certo di aver fatto la scelta più giusta che potesse fare.