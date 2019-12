A distanza di 24 ore dalla proposta di matrimonio che Riccardo Guarnieri ha fatto ad Ida Platano, sono arrivate le prime reazioni dal mondo dei social.

Per chi non avesse seguito la vicenda, durante l’ultima puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over, Riccardo ha tentato il tutto per tutto per riconquistare la sua ex compagna. Quest’ultima, invece, è sembrata intenzionata a chiudere definitivamente la tormentata storia con il Cavaliere.

Al termine di un confronto al centro dello studio, Riccardo ha preso coraggio e si è dichiarato alla Platano: “Sei tu la donna della mia vita, vuoi sposarmi?”

Di fronte alla proposta di matrimonio, Ida è apparsa fin da subito spiazzata. A tal punto che Maria De Filippi ha chiesto alla coppia di ballare, per parlare senza che nessuno sentisse i loro discorsi.

Ida finisce nel mirino del web

Il gesto di Riccardo è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i presenti in studio. Di fronte alla non risposta di Ida Platano, il web è insorto contro la Dama. Da un video pubblicato sulla pagina ufficiale del dating-show, la donna, dietro le quinte, avrebbe detto al Guarnieri: “Adesso è così”. Sarebbe bastato davvero poco per mandare tutti le furie i numerosi telespettatori.

La donna è stata travolta dalle polemiche. Al suo indirizzo sono arrivati tantissimi commenti negativi.

Soprattutto, sotto l’ultimo post pubblicato dalla Dama. Ida infatti, come se nulla fosse accaduto, ha continuato a sponsorizzare i prodotti per cui è testimonial. In questo caso per bisogna spezzare una lancia in favore della Platano.

Al di là di quale sia la risposta di Ida al suo compagno, finché non viene registrata una nuova puntata la diretta interessata, per obblighi di contratto, deve restare in silenzio. Dunque, non è detto che Ida abbia rifiutato di convolare a nozze con il Cavaliere pugliese.

Gianni Sperti bacchetta Ida Platano

Gianni Sperti, in seguito alla mancata risposta da parte di Ida Platano, l’ha bacchettata. L’opinionista, che è apparso molto emozionato per il gesto del Cavaliere, ha riferito di essersi ricreduto su Riccardo.

Sperti non è riuscito a capire come mai la Platano sia rimasta impietrita di fronte ad una proposta di matrimonio. Poi l’opinionista ha aggiunto: “Cosa deve fare un uomo per dimostrare di essere innamorato, più che chiedere ad una donna di sposarlo”.

Al contrario Tina Cipollari, seppur stupita, si è schierata dalla parte della Dama.

Seconda l’ex moglie di Kikò Nalli, tra Ida e Riccardo non ci sono i presupposti per parlare di matrimonio. In una delle precedenti puntate, la Cipollari aveva confessato di non vedere più il sentimento di una volta tra i due protagonisti del dating-show.