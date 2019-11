Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero lasciati nuovamente: questo è quanto emerge dalle nuove anticipazioni fornite dal Vicolo delle News. Durante l’ultima registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over, la dama si sarebbe rifiutata di entrare in studio. La causa sarebbe da attribuire all’ennesima situazione spiacevole che si è venuta a creare con Guarnieri. Secondo quanto riferito dalla 'talpa' del noto sito web, Riccardo nei giorni scorsi sarebbe stato a Brescia, ma le cose con Ida non sarebbero andate affatto bene. Per questo motivo, per un paio di minuti, anche il cavaliere sarebbe scoppiato in lacrime e non avrebbe pronunciato alcuna parola.

Le accuse di Ida a Riccardo

Dopo essersi convinta ad entrare negli studi Elios, la Platano avrebbe dunque puntato il dito nei confronti del suo uomo, accuse non nuove: quelle di essere poco romantico e passionale durante i rapporti intimi. Poi, la donna avrebbe riportato un episodio accaduto quest’estate. Nello specifico, nei mesi passati, la dama avrebbe raggiunto Guarnieri a Taranto per farle una sorpresa, ma la mamma di Riccardo non le avrebbe aperto la porta.

Di fronte alle insinuazioni della sua compagna, Riccardo avrebbe reagito male. Per quanto riguarda il primo problema, il cavaliere avrebbe detto di non volere con Ida una storia solo basata sull’attrazione fisica. Poi, avrebbe fatto presente di non gradire affatto il modo in cui Ida parla della sua famiglia. Infine, ha precisato che non è giusto parlare di terze persone non presenti in studio. Infine, la Platano avrebbe confessato di essere in cura da uno psicologo a causa del rapporto tormentato con il suo compagno.

La stoccata di Roberta Di Padua

Nelle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, la talpa non avrebbe omesso alcun dettaglio. Sul noto sito specializzato in Gossip, infatti, si è parlato anche di uno scontro tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Quest’ultima avrebbe riferito che, durante la conoscenza con il cavaliere, lui sarenne stato molto passionale. A quel punto il diretto interessato ha puntualizzato che con la Di Padua c’era solo attrazione fisica.

Nel caos generale, Ida Platano sarebbe perfino arrivata a mettere in dubbio la lettera scritta da parte di Riccardo. Secondo la donna, le parole presenti non sarebbero state farina del suo sacco. La registrazione dedicata al Trono Over si è poi conclusa con la dama che è scappata dietro le quinte, in lacrime. Da parte di Ida Platano infine, è arrivata la conferma della rottura con Riccardo Guarnieri, ma visti i trascorsi tra i due, non sono possiamo escludere nuovi colpi di scena.