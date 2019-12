Nuovo spazio dedicato alle notizie della soap opera Il Segreto, lo sceneggiato trasmesso tutti i giorni sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'8 al 13 dicembre 2019, rivelano che Antolina Ramos farà fatica a nascondere il suo nervosismo per il rientro a Puente Viejo di Elsa Laguna. Isaac Guerrero, invece, andrà su tutte le furie, qui incomincerà a temere che la moglie non sia affatto cambiata. Infine Prudencio Ortega noterà l’atteggiamento schivo che Lola ha verso suoi confronti.

Il Segreto, puntate 8-13 dicembre: Antolina fatica a nascondere il suo nervoso

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le vicende della soap opera di Mediaset. Le anticipazioni de Il Segreto in onda da domenica 8 a sabato 13 dicembre dalle ore 16:10 su Canale 5 svelano che Carmelo sparerà un colpo d'arma da fuoco, rivolto a Francisca Montenegro, se solo Mauricio non mettesse in mezzo il suo corpo come scudo. Finalmente Elsa verrà dimessa dalla clinica dopo essere stata operata al cuore. Per questa ragione, Consuelo, Matias e Marcela daranno una mano a Isaac per preparare una grande festa in occasione del suo ritorno a casa.

Nel frattempo in paese si respirerà un'atmosfera di grande felicità per la presenza della Laguna. Antolina, invece, non sarà per niente contenta, infatti farà molta fatica a nascondere il suo malumore.

Lola ricattata

Nello stesso momento, Prudencio si accorgerà dell'atteggiamento sfuggente di Lola, ma non riuscirà a capire la reale motivazione. Dall'altra parte, la Mendana sarà ancora intimidita dalla Montenegro, tanto da trovare altre giustificazioni per non far scoprire l'imbroglio all'Ortega. Maria, invece, sarà angosciata per via dello scontro che sta avvenendo tra Severo e la matrona, ragion per cui deciderà di mandare Esperanza e Beltran nel collegio di Avila.

Intanto, delusa dalle mancate promesse di Dolores sul probabile fidanzamento dei due rispettivi nipotini, la Baronessa deciderà di lasciare per sempre il paesino iberico.

Isaac su tutte le furie

Gli spoiler de Il Segreto fino al 13 dicembre rivelano che Raimundo coinvolgerà Irene per cercare di trovare un rimedio alla guerra nata tra Francisca, Santacruz e Leal, mentre tutti gli amici più cari decideranno di non far sapere nulla a Elsa della prematura morte di Adela. Antolina al contrario, approfittando di un momento di disattenzione dei presenti, sfrutterà questa occasione per raccontare alla sua rivale in amore la dolorosa verità.

Ovviamente la novità sconvolgerà la Laguna, attualmente in stato di convalescenza, a quel punto Guerrero sarà completamente fuori di sé, tanto da inveire contro la Ramos. Per finire, l'Ulloa e la Campuzano intuiranno che l'unica persona a beneficiare del conflitto sorto tra i loro familiari è stato Fernando, visto e considerato che è riuscito a separare la Castaneda da tutti i suoi affetti.