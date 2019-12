Ieri sera 1 dicembre è andata in onda la quarta e ultima puntata della Serie TV spagnola 'La caccia-Monteperdido'. Subito dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, i telespettatori si sono chiesti se ci sarà una seconda stagione di questa fiction e se ci sarà la possibilità di rivedere l'attrice spagnola Megan Montaner nei panni del tenente Sara Campos. Ebbene si, dopo il grande successo della serie televisiva, l'emittente iberica Television Espanola ha deciso di confermare in anteprima assoluta la seconda stagione della fiction iberica.

Secondo le ultime anticipazioni le riprese partiranno a marzo 2020 e potrebbero andare in onda in Spagna verso la fine del 2020, mentre in Italia nel 2021. I nuovi episodi saranno sempre 8 e saranno articolati in 4 puntate. Le vicende si sposteranno dal suggestivo scenario dei Pirenei che ha caratterizzato la prima stagione alla Sierra de Tramuntana, la catena montuosa delle Isole Baleari.

Confermati Sara Campos e Victor Gamero

Come già anticipato, ieri sera è sta trasmessa in prima serata l'ultima puntata della prima stagione della serie tv Monteperdido che ha sancito il ritorno in Italia sul piccolo schermo dell'attrice spagnola Megan Montaner. In particolare, i fan italiani dell'attrice hanno avuto modo di apprezzare nel ruolo di Pepa nella soap opera 'Il Segreto'.

Nelle ultime ore è poi arrivata la bellissima notizia che tutti i fan della loro beniamina aspettavano, ci sarà una seconda stagione della fiction spagnola ed è stata confermata anche l'attrice spagnola nel ruolo di Sara Campos. Inoltre è stato confermato anche l'attore spagnolo Alain Hernandez che interpreta il personaggio di Victor Gamero.

L'autore dell'omonimo romanzo continuerà a sceneggiare la fiction

Inoltre è stato anche confermato che l'autore dell'omonimo romanzo Agustin Martinez tornerà ad essere lo sceneggiatore e l'autore della fiction spagnola.

Dunque, le vicende che hanno appassionato i telespettatori italiani e spagnoli che hanno seguito le vicende delle due ragazzine scomparse Ana e Lucia avranno un seguito. Il tutto grazie soprattutto all'ottimo share nel paese iberico (una media del 14%). Come già anticipato, ci sarà un cambio di location e oltre ai due attori confermati ci saranno tante new entry. Il sequel prenderà il nome de 'La caccia- Tramontana'. Inoltre, anche il produttore della serie televisiva Jose Manuel Lorenzo ha parlato e ha voluto dire la sua affermando che il grande successo di questa serie è dovuto principalmente alla grande interpretazione dei due attori protagonisti.

Dunque, ci toccherà aspettare un bel po' prima di rivedere come proseguiranno le avventure della Campos e Victor, quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per ricevere ulteriori anticipazioni sulla trama e sul cast.