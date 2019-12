Sembrano più uniti e complici che mai Ida e Riccardo dopo la riappacificazione. La coppia del trono over che si è ritrovata da poco ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne Magazine parlando del futuro. Se Guarnieri è ormai certo dei suoi sentimenti, tanto da essere arrivato a fare una proposta di nozze davanti a tutto il pubblico del trono over di Uomini e Donne, anche la Platano appare più sicura. La dama ha chiarito che non avrebbe mai rinunciato all'uomo che ama e ha iniziato già a fantasticare sui dettagli del futuro matrimonio.

Riccardo: 'So quello che voglio e so che voglio lei'

Ida e Riccardo fanno sul serio: la coppia è intenzionata a mettere le basi per un futuro solido per poter convolare finalmente a nozze. Nonostante le numerose discussioni che hanno visto protagonisti i due innamorati, durante l'intervista Ida ha chiarito che dopo i dubbi iniziali ha deciso di dare una nuova possibilità alla sua storia d'amore con Guarnieri. Lui d'altra parte non ha più dubbi: 'So l'amore che provo per lei - ha detto Riccardo parlando della sua dolce metà - so quello che voglio e so che voglio lei'.

Riccardo ha poi specificato che la sua scelta di chiedere in moglie Ida non è stata per nulla superficiale: se è arrivato a tanto è perché ha preso consapevolezza dei suoi sentimenti profondi. D'altra parte il bacio passionale che i due si sono scambiati nel salotto di Uomini e Donne sancisce la scelta di entrambi di iniziare una vita a due in modo concreto, con la speranza di non incappare in nuove inutili e poco costruttive discussioni.

Ida: 'In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore'

Nel frattempo Ida, da donna romantica quale è, ha iniziato a sognare come potrebbe essere il suo matrimonio con Riccardo qualora si celebrasse veramente.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne

'In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta', ha affermato la Platano, felice per la nuova situazione sentimentale che sta vivendo. Poi la dama del trono over ha aggiunto che di certo non sarebbe una sposa classica. Inoltre, Ida ha già pensato anche a chi vorrebbe vicino a lei nel giorno importante delle nozze.

Gemma Galgani di certo non potrebbe mancare: le due donne hanno stretto un legame di amicizia fortissimo. La dama torinese ha sempre appoggiato Ida, anche ai tempi di Temptation Island, quando andò a supportare l'amica in difficoltà.

Gemma avrebbe un ruolo importante nelle nozze della coppia: la Platano ha infatti affermato che Gemma Galgani sarebbe di certo la sua testimone. Vedremo se finalmente Ida e Riccardo sentiranno il profumo dei fiori d'arancio. Quel che pare innegabile è che la coppia stavolta sia seriamente intenzionata a mettere da parte ogni incomprensione per poter vivere al meglio il sentimento che sta appassionando il pubblico di Uomini e Donne.