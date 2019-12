Da qualche ora sul web non si parla d'altro che della sospensione provvisoria di Andrea Iannone dalle gare di Moto Gp: lo sportivo, infatti, è risultato positivo al test antidoping che ha fatto a Sepang a novembre scorso dopo la competizione. Giulia De Lellis ha usato Instagram per difendere il suo fidanzato da questa accusa: la ragazza si è esposta per ribadire la più totale estraneità del pilota.

Iannone dopo lo stop imposto dalla Fim: 'Sono tranquillo'

Notizia di questa mattina è che Andrea Iannone è stato sospeso dalle competizioni di Moto GP dopo essere risultato positivo al test antidoping (nelle urine del giovane sarebbero state trovate sostanze illecite, ovvero un particolare tipo di steroidi).

A qualche ora dalla diffusione di questa news poco positiva sul suo conto, il motociclista ci ha tenuto a dire la sua e l'ha fatto con un messaggio che è apparso sul suo profilo Instagram nel primo pomeriggio di martedì 17 dicembre.

"Sono tranquillo e voglio tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Mi rendo disponibile a qualsiasi controanalisi", ha scritto lo sportivo prima di puntualizzare che a lui non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale in merito a questa storia che lo spiazza parecchio.

L'abruzzese ha anche ricordato a tutti di non essersi mai tirato indietro dai controlli antidoping, dai quali è sempre uscito pulito: "Ho la massima fiducia sulla conclusione positiva di questa vicenda". Si precisa che, secondo un articolo del codice antidoping, Andrea può chiedere la revoca immediata di questa sospensione, dopo essersi sottoposto a nuovi esami da lui espressamente richiesti.

Il commento di Giulia De Lellis

Le parole che Andrea Iannone ha usato sui social network per commentare la sospensione che ha ricevuto da parte della Fim non sono passate inosservate: una persona molto vicina al pilota, in particolare, ci ha tenuto ad esporsi per prendere le sue parti in questa vicenda poco chiara.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip Moto GP

Giulia De Lellis, fidanzata del motociclista dallo scorso luglio, ha deciso di dire la sua su quello che sta accadendo con un messaggio che ha lasciato sotto all'ultimo post del compagno: "Chi ti conosce sa, non servono parole".

Insomma, l'influencer non ha alcun dubbio sulla buona fede del suo uomo e ha voluto dichiararlo anche su Instagram per replicare a chi sta provando a mettere in cattiva luce Andrea dopo quello che è successo. La romana e lo sportivo stanno insieme da circa sei mesi, convivono nella lussuosa casa di lui a Lugano e pare abbiano grandi progetti per il 2020: le riviste di Gossip, infatti, sostengono che Giulia intenda diventare anche socia di Iannone nell'anno che sta per arrivare, ampliando la sua carriera anche nel campo imprenditoriale.