Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una vita per le puntate che saranno trasmesse da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio su Canale 5 dalle 13:41 fino alle 14:20, così come riportato sul palinsesto della guida tv di Mediaset Play. La soap non andrà in onda mercoledì 1 gennaio 2020, proprio per festeggiare l'inizio del 2020. Tra Antonito e Lolita le cose non sembrano andare bene. Ad Acacias 38 si è presentato un uomo che dice di essere il fidanzato della giovane. La bella ragazza cade dalle nubi e rimane basita da questa rivelazione.

L'apprendere questa notizia farà, comprensibilmente, adirare Antonito. Cosa accadrà nella coppia?

Lolita e Antonito in crisi: un uomo si proclama il promesso sposo della giovane

Nelle puntate di Una Vita che saranno trasmesse da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, Lolita rimane basita dall'arrivo di un uomo ad Acacias 38: Ceferino. Egli afferma di essere il suo promesso sposo. Tutti rimangono stupiti da questa notizia, Antonito per primo. Lolita è in crisi: dopo avere provato a nascondere tutto all'uomo che ama, scoprirà che in realtà che è tutto un equivoco.

Quest'ultimo nasce da una tradizione arcaica che vige a Cabrahigo: se due giovani si baciano automaticamente sono promessi sposi. Lolita non sapeva nulla di tutto ciò e si è ritrovata in una situazione che le potrebbe costare la sua futura felicità.

Celia è ammalata, il dottore Quiles teme il peggio

Nelle puntate di Una Vita che saranno trasmesse da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, il dottore Quiles visita Celia. La cugina di Lucia, purtroppo, non si sente bene e la situazione sembra protrarsi senza nessuna soluzione. Il dottore, dopo avere effettuato la visita, non ha buone notizie: il responso è nefasto. Quiles è giunto alla conclusione che Celia [VIDEO] sia affetta dalla stessa patologia che ha colpito gli alluvionati. La salute della donna non accenna a migliorare, anzi peggiora a vista d'occhio.

Felipe è in preda alla disperazione e rimane al capezzale della sua amata, deciso a non abbandonarla. Al fine di stare sempre con sua moglie l'uomo viola persino la quarantena, rischiando di rimanere contagiato dalla medesima patologia che ha colpito la donna. Il dottore Quiles lo invita a prepararsi al peggio, difficilmente la donna potrebbe guarire. Lo stato di salute di Celia avrà conseguenze anche su altri personaggi della serie. Celia, nel mentre, decide di incontrare il parroco per farsi dare l'estrema unzione. La donna è, ormai, tristemente convinta di essere in pericolo di vita e di non avere alcuna possibilità di salvarsi. Lolita, saputo lo stato in cui versa la donna, inizia a pensare di rimandare le nozze con Antonito. Sarà proprio l'Alvarez-Hermoso ad opporsi alla decisione di Lolita, spingendola nel proseguire nei preparativi per le sue nozze.