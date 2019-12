Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole riservano interessanti sorprese per i fan della serie napoletana. Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai3 da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre, la famiglia Giordano sarà sempre più unita, mentre Diego rinuncerà al patteggiamento e rischierà di indispettire il pm con il giudice. Nel frattempo Aldo vorrà usufruire di tutte le risorse del suo studio, ma accadrà un imprevisto. Successivamente Otello vorrà prendere una camera presso il B&B di Serena, mentre Giulia non sarà d'accordo con Angela riguardo il modo in cui cercherà di spingere Clara a denunciare Alberto.

Otello crea problemi a Serena

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 16 al 20 dicembre, Jacopo cercherà di trovare il coraggio per affrontare suo padre. Nel frattempo Susanna e Angela cercheranno di convincere Clara a denunciare definitivamente Alberto, mentre Diego giungerà al termine del suo incubo giudiziario.

Più tardi Serena avrà alcuni problemi con i suoi ospiti stranieri presso il B&B, a causa di Otello. Poi Clara si sentirà parecchio in colpa per le sue decisioni, ma verrà tranquillizzata da Angela. Successivamente Diego sarà pronto a riprendere la sua vita in mano e sarà aiutato dalla sua famiglia.

Alberto preoccupato, Clara in crisi

Alberto sarà alquanto preoccupato e vorrà limitare i danni delle sue azioni, così inizierà a preparare un piano. Intanto Silvia e Michele penseranno di aver trovato una soluzione riguardo Otello, ma la situazione prenderà una brutta piega. In seguito Andrea sarà parecchio entusiasta per la sua nuova sfida e cercherà di rendere complice anche Arianna, ma la donna temerà che il cambiamento improvviso rovini i loro "piani di vita". Frattanto la denuncia di Clara contro Alberto scatenerà una sorta di "guerra".

Serena e Filippo continueranno ad avere dei problemi a causa della presenza di Otello presso il B&B. Clara intanto sarà notevolmente in crisi, poiché sarà pressata da Alberto e dai suoi strani metodi.

Successivamente Michele e Silvia, insieme a Filippo e Serena, affronteranno il problema riguardo Otello. Poi Arianna deciderà di non partire, ma la sua decisione metterà Andrea di fronte ad un'ardua scelta.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Un posto al sole

Nell'attesa dei nuovi episodi di Un posto al sole è possibile rivedere in streaming online alcune puntate della telenovela già andate in onda, registrandosi gratuitamente sull'apposito sito RaiPlay.it.

Oltre alle varie puntate, sulla piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni video interessanti riguardanti le trame e le anticipazioni della soap opera napoletana.