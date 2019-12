Sta proseguendo con grande successo la fiction di Rai 1 Pezzi Unici, ambientata a Firenze e con protagonisti Sergio Catellitto e Giorgio Panariello, guide dei "Pezzi Unici", cinque ragazzi con un passato difficile alle spalle e svariati problemi con la giustizia che cercano una redenzione e per questo frequentano il laboratorio di falegnameria tenuto da Vanni. Domenica 15 dicembre in prima serata andrà in onda la quinta delle sei puntate previste e anche questa volta Vanni (Sergio Castellitto) cercherà di scoprire cosa è realmente successo al figlio Lorenzo e cosa ha determinato la sua morte.

Nel corso degli episodi 9 e 10 Jess dovrà fare i conti con il ritorno del marito violento Lucio ed Elia si sentirà in colpa perché non può ricambiare l'amore che Beatrice prova nei suoi confronti.

Jess minacciata dal marito

Domenica 15 dicembre andrà in onda su Rai 1 la penultima puntata di Pezzi Unici, durante la quale Vanni si avvicinerà alla verità sulla morte del figlio Lorenzo. Intanto, per i ragazzi della casa famiglia, ci saranno grossi guai da affrontare: Jess, in particolare dovrà fare i conti con Lucio, il marito violento che aveva fatto arrestare e che ora è ritornato in libertà ricominciando a perseguitarla.

Vanni sospetta di Elia, ex tossicodipendente molto amico di suo figlio e cerca prove della sua colpevolezza. Beatrice, innamorata di Elia, non ha avuto il coraggio di vendere il tesoretto di oggetti rubati di Jess e ha deciso di dare al ragazzo i suoi soldi, per la precisione quelli che le sarebbero serviti per pagare l'affitto della sua nuova casa. È a questo punto che Elia capisce di doversi allontanare definitivamente dalla giovane, poiché sa di non meritare un tale amore e, sopratutto, di non poterlo ricambiare: il ragazzo, infatti, si avvicina sempre di più a Jess, la quale è spaventata dalla presenza del marito.

Intanto nel suo laboratorio, Vanni ottiene un nuovo lavoro: deve restaurare mobili antichi e ha poco tempo per farlo, per questo ha bisogno dell'aiuto dei Pezzi Unici. Carlo è innamorato di Jess e prova a dichiararsi alla giovane, ma lei ancora una volta lo respinge.

Lapo schiaffeggia Valentina

Vanni e i suoi ragazzi riescono a completare il lavoro di restauro per il nobile Cellesi in tempo e l'uomo, soddisfatto, decide di invitare tutti alla festa nella sua casa. Nel frattempo anche per Lapo e Valentina le cose non vanno nel migliore dei modi: il ragazzo, che ha sempre avuto un'indole molto violenta, schiaffeggia Valentina e lei non sembra intenzionata a perdonarlo.

Vanni è contento del lavoro svolto dai ragazzi e li ricompensa regalando loro dei bellissimi vestiti. Carlo, nel tentativo di conquistare Jess, le regala un libro che illustra la villa dei Cellesi nel dettaglio e lei progetta un furto proprio nella casa del nobile. Jess arriva nella villa, ma mentre cerca di scappare viene fermata da Lucio che è deciso a portarla via con sé.