Una grande novità, darà una scossa nelle nuove puntate italiane dello sceneggiato Una Vita. Nei capitoli che i telespettatori spagnoli hanno visto sull’emittente televisiva La 1 TVE a gennaio 2019, e che il pubblico seguirà su Canale 5 a partire dal mese prossimo, una storica protagonista farà una scoperta inaspettata. La donna in questione è Celia (Ines Aldea), che dopo aver avuto un mancamento apprenderà che il malore non era legato al pericoloso virus che stava per condurla alla morte. La moglie di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si troverà nella stessa situazione della sua fidata amica Trini Crespo (Anita Del Rey), poiché apprenderà di essere incinta.

Ovviamente la commerciante di tinte per capelli farà dei salti di gioia nel sapere che presto realizzerà il suo sogno di diventare madre, dal momento che credeva che non avrebbe più potuto avere dei figli.

Celia è incinta, Felipe e Lucia preoccupati

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nel 2020 svelano che mentre ad Acacias 38 ci saranno le feste di Natale, uno storico personaggio femminile tornerà a stare male dopo essere guarita. Si tratta di Celia, che appena sfuggita alla morte per aver contratto l’epidemia che ha contagiato gli abitanti dell’Hoyo, avrà dei malesseri improvvisi.

Nonostante ciò la signora Alvarez Hermoso prenderà la situazione alla leggera quando Felipe e Lucia si preoccuperanno per lei, precisandogli di essere stanca per via del suo eccessivo lavoro. La madre adottiva di Tano continuerà ad avere degli ulteriori disturbi, al tal punto che non avrà altra scelta oltre a quella di farsi visitare dal dottor Quilles: quest’ultimo farà rimanere senza parole la sua paziente comunicandole di essere in stato interessante. Dopo aver ricevuto la bellissima notizia, la borghese preferirà non mettere al corrente della novità il marito, perché si ricorderà delle sue mancate gravidanze.

La moglie di Felipe abortisce, Trini mette al mondo la piccola Milagros

L’unica persona che verrà a conoscenza che la signora Alvarez Hermoso è incinta sarà Trini, che nel frattempo continuerà a portare in grembo la sua bambina. Quest’ultima prometterà alla sua migliore amica di non far sapere a nessuno che sono entrambe in dolce attesa, almeno fino a quando non lo saprà anche Felipe: l’avvocato intanto si troverà lontano dal paese iberico per sbrigare una faccenda legale. Purtroppo Celia anche quando suo marito non vedrà l’ora di diventare finalmente genitore, rivivrà un momento già vissuto in passato.

La signora Alvarez Hermoso perderà la creatura che aspettava dopo aver avuto uno svenimento, e le conseguenze non saranno per niente positive. La commerciante di tinte per capelli a seguito del ricovero in ospedale si dispererà per l’ennesima disgrazia che ha colpito la sua famiglia, e inizierà a mostrare dei segni di pazzia. Furiosa per non essere riuscita a diventare mamma come tanto desiderava, Celia perderà completamente il senno della ragione nel momento in cui Trini metterà al mondo la piccola Milagros seppur con parecchie difficoltà.