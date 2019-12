Nella puntata di ieri martedì 10 dicembre de La Vita in diretta, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Lorella Cuccarini e dal giornalista Alberto Matano, è stata ospitata Elisa Maino, giovanissima influencer seguita da 1,8 milioni di follower su Instagram. La bella sedicenne roveretana ha raccontato la sua vita sul web, rivelando i principali segreti del suo successo. Elisa, inoltre, ha rivelato i suoi sogni nel cassetto ancora da realizzare, dimostrando di essere una ragazza molto ambiziosa e dalle idee già molto chiare, nonostante la sua giovane età.

La Vita in diretta, Elisa racconta la sua carriera sul web

Oggigiorno, il modo di avere successo e di diventare una star è davvero cambiato e fa rima con influencer, social e follower. A raccontarlo ai microfoni de La Vita in diretta, è stata proprio Elisa Maino, una ragazza classe 2003 che ha fatto della sua passione per il web una vera e propria professione lavorativa. "Secondo me è importante la perseveranza, non bisogna mai darsi per vinti. Se si vuole qualcosa, si riesce ad ottenerla. Bisogna avere cura nei dettagli, essere sempre originali e spontanei" ha dichiarato Elisa, spiegando il segreto per arrivare a essere conosciuta al grande pubblico.

Per quanto riguarda il suo ruolo, la ragazza ha rivelato di avere una grande responsabilità e di mandare sempre messaggi positivi per i suoi seguaci che hanno solitamente un'età inferiore ai diciotto anni. Poi, l'influencer Elisa ha raccontato di non essere affatto interessata al denaro che guadagna o a montarsi la testa per diventare qualcuno e che ora ha intenzione di terminare i suoi studi a scuola. Infine, la giovane ha affermato di essere una ragazza che coltiva tanti interessi e passioni, tra cui la radio e la scrittura che ha ereditato grazie a sua nonna.

Quali sono le sue ambizioni per il futuro? Lavorare all'interno dell'ambito mondo della moda e realizzare un proprio brand d'abbigliamento e accessori.

Elisa Maino è fidanzata con Diego Lazzari

Elisa Maino ha dichiarato a La Vita in diretta di essere felicemente fidanzata senza però svelare il nome del fortunato. Il ragazzo in questione è Diego Lazzari, componente dei Q4, comparso nelle foto recenti del profilo Instagram della giovane influencer. Inoltre, è stato proprio il ragazzo ad ufficializzare la relazione con un post molto romantico, dedicato ad Elisa: "È un periodo difficile, ma allo stesso tempo bellissimo, perché ho una persona che mi tranquillizza, che mi motiva, che sa appagarmi, supportarmi e sopportarmi.

Mi basta guardarla e tutti i problemi svaniscono. Quella persona sei tu e tutto quello che voglio ora è stare con te e viverti nel miglior modo possibile".