Il Segreto è pronto a tenere i telespettatori italiani con il fiato sospeso. La fortunata soap opera iberica, nata dalla penna di Aurora Guerra, continua a incontrare il consenso del pubblico dal 10 giugno 2013. Nelle puntate che saranno trasmesse da domenica 26 gennaio fino a venerdì 31 gennaio 2020 vedremo che Prudencio scoprirà la verità su Lola. La ragazza avrà cercato di nascondere con grande cura il suo vissuto doloroso. Tempo addietro la giovane si è resa responsabile dell'omicidio del proprio padre.

Tale gesto è stato compiuto dalla ragazza al fine di tutelare la propria sorella che veniva abusata dal genitore. Carmelo e Severo non si fideranno del sottosegretario Morales. Nemmeno Donna Francisca crederà alle sue parole e questo pensiero comune darà il via ad un'alleanza inaspettata. Dolores sarà incuriosita dallo strano rapporto tra Don Berengario ed Esther. La soap Il Segreto viene trasmessa su Canale 5 alle ore 16:35 circa.

Anticipazioni Il Segreto, puntate dal 26 al 31 gennaio 2020: Prudencio scopre la verità su Lola

Le Anticipazioni Tv de Il Segreto per la settimana dal 26 al 31 gennaio 2020 ci riveleranno l'amara scoperta che farà Prudencio. Il ragazzo, interpretato dall'attore Josè Milan scoprirà che nel passato di Lola Mendana, interpretata dall'attrice Lucia Margò, c'è una macchia. La ragazza ha ucciso il proprio padre.

La giovane è stata spinta a compierà un gesto così efferato poiché ha sorpreso il genitore mentre abusava della sorella Ana. Lola ha, così, tolto la vita al proprio padre. La verità sconvolgerà Prudencio che, però, inizierà a rivalutare il comportamento della ragazza.

Spoiler settimanali de Il Segreto fino al 31 gennaio 2020: il rapporto tra Don Berengario ed Esther insospettisce Dolores

Le trame de Il Segreto della settimana fino al 31 gennaio 2020 ci riveleranno i sospetti di Dolores sul rapporto che intercorre tra Don Berengario, interpretato dall'attore Miguel Uribe, ed Esther.

Nelle scorse puntate Don Berengario ha incontrato Esther; l'uomo ha un momento di stupore nel vedere la giovane poiché ella gli ricorderà una donna che ha amato in gioventù. In realtà la giovane gli ricorderà l'unico amore della sua vita, Marina. Dolores, interpretata dall'attrice Maribel Ripoll, è la pettegola del paese e dimostrerà di tenere fede al suo ruolo. Ella vorrà saperne di più sul rapporto tra il parroco del paese e questa giovane donna giunta a Puente Viejo all'improvviso.

Il Segreto, Carmelo e Severo sono in ansia: un'inondazione rischia di cancellare Puente Viejo

Le trame de Il Segreto della settimana fino al 31 gennaio 2020 ci riveleranno cosa accadrà a Puente Viejo. A causa del nuovo bacino idrico la città rischierà di scomparire. Gli abitanti entreranno nel panico e l'agitazione generale si scatenerà. Nel paesino, al centro di tante vicende nate dalla penna di Aurora Guerra, vi sarà questo un pericolo che diverrà sempre più imminente.

La costruzione della nuova diga rischierà di cancellare per sempre tutto Puente Viejo. La notizia sarà comunicata proprio dal sottosegretario Garcia Morales, ma Carmelo e Severo inizieranno a nutrire dei sospetti. I due amici di sempre si chiederanno se dietro quanto comunicato da Morales non si nascondano, in realtà, interessi personali. Raimundo dirà alla moglie, Donna Francisca, di volere lasciare Puente Viejo. Inizialmente la notizia di un nuovo bacino idrico era stata accolta con gioia, gli abitanti hanno creduto che esso avrebbe portato loro prosperità. Purtroppo, la situazione si rivelerà essere nettamente all'apposto e gli abitanti rischieranno di perdere tutto quello che hanno costruito duramente in anni di lavoro.

Questa nuova situazione permetterà di vedere nuovi scenari poiché la Montenegro si alleerà con due suoi acerrimi nemici al fine di impedire al perfido Morales di distruggere Puente Viejo e di gettare gli abitanti letteralmente in mezzo ad una strada. Per scoprire cosa accadrà nella soap Il Segreto non resta che attendere di vedere le prossime puntate. Il Segreto viene trasmesso su Canale 5 dalle ore 16:35 circa e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirlo in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.