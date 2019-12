Si avvicina sempre di più la fine dell'attuale stagione di Una vita. Dopo il salto temporale di dieci anni, il quartierino di Acacias vedrà nuovi personaggi e inedite trame, ancora più emozionanti. Di acqua ne sarà passata sotto i ponti: Trini e Celia purtroppo troveranno la morte, mentre Samuel farà ritorno accompagnato da Genoveva, la sua nuova moglie. Tra le new entry, le famiglie Domínguez e Pasamar. Rosina e Liberto saranno ancora protagonisti e proprio l'anticonformista per eccellenza Rosina riuscirà a sventare un attentato in maniera alquanto particolare.

Anticipazioni Una Vita: Rosina ricercata

Nella nuova stagione della soap opera, i telespettatori vedranno l'ingresso di Samuel ad Acacias in compagnia di Genoveva, sua moglie. L'Alday proverà a riappacificarsi con Lucia, ma non otterrà mai il suo perdono. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Felipe si rifugerà nel vizio, trascorrendo le sue giornate tra alcool e donne di malaffare.

Rosina e Liberto saranno nei guai, in quanto gli anarchici sono sulle loro tracce. I due si nasconderanno nella casa di Bellita, alla quale spiegheranno la motivazione della loro latitanza.

Rosina ha evitato un attacco all'Infanta grazie a uno starnuto inopportuno, motivo per il quale i capi del movimento anarchico la stanno cercando. Nel frattempo, tra Ramon e Felipe non correrà buon sangue. Il Palacios cercherà di redimere l'amico, sconvolto per aver appreso la verità sulla morte di Celia, che si tolse la vita dopo aver cercato di uccidere Ramon e rapire Milagros.

Lucia ha un figlio nelle nuove puntate di Una Vita

Proseguendo con le anticipazioni della soap, si verrà a sapere che Lucia ha un figlio, il dolce Mateo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

La donna ora vive con l'attuale marito Eduardo, che non perde occasione per umiliarla. Nello stesso tempo però, la Alvarado sarà ancora innamorata di Telmo, che avrà abbandonato da tempo la veste talare. La nuova dark lady di Acacias sarà Genoveva che, per molti aspetti, ricorderà l'indimenticata Cayetana. Ursula Dicenta sarà al suo servizio, sebbene cambiata nel profondo. La Dicenta infatti, dopo le tante vicende che l'hanno provata, diventerà una fanatica religiosa. Tra le altre new entry ci sarà anche Cinta, che non mancherà di causare guai.

Ursula chiede a Telmo di andarsene

Inoltre, come si evince dalle anticipazioni spagnole di Una Vita, Ursula aiuterà Lucia a vedere Telmo di nascosto. Capendo però che Eduardo sospetta del tradimento della moglie, pregherà il Martinez di lasciare Acacias per evitare lo scandalo. Telmo sarà furioso con la Alvarado, rea di non avergli mai detto di aver avuto un figlio. Infine, Rosina e Liberto continueranno a nascondersi, terrorizzati dal fatto che gli anarchici possano rintracciarli per quanto accaduto all'Infanta.