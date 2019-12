La soap opera di Una vita continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Mediaset, grazie ai suoi avvincenti colpi di scena. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 23 al 27 dicembre 2019 su Canale 5, rivelano che la proposta di matrimonio di Samuel Alday a Lucia Alvarado sarà interrotta da Celia Alvarez Hermoso, che accuserà un brutto malore. Lolita Casado, invece, vorrà rimandare le nozze con Antonito, mentre ad Acacias 38 ritornerà Marcellina.

Una Vita, puntata 23-27 dicembre: Samuel si dichiara a Lucia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 23 a domenica 27 dicembre 2019 su Canale 5, annunciano tanti colpi di scena.

In particolare, Samuel (Juan Gareda) organizzerà una bellissima festa in casa sua con l'intenzione di chiedere a Lucia di diventare la sua sposa. Purtroppo, durante il party Celia avrà un mancamento che impedirà all'Alvarado di rispondere alla proposta dell'Alday. Intanto, un giornalista comprerà la fotografia scattata da Flora e Servante Gallo (David Venancio Muro), tanto che questi ultimi crederanno che sia un punto a favore per la loro carriera.

Felipe in ansia per Celia

Felipe (Marc Parejo) sarà molto preoccupato per la salute dell'Alvarez Hermoso, tanto da chiedere ad un medico di visitarla attentamente, prima di formulare una diagnosi sbagliata.

L'epidemia influenzale, intanto, contagerà molti abitanti del vecchio quartiere, mentre il fratello di Diego sarà molto irritato in quanto la figlia di Marchesi di Valmez ha deciso di stare vicina a Celia, in gravi condizioni. Per questo motivo, Samuel dovrà attendere più tempo per mettere le mani sull'eredità di Lucia.

Lolita vuole rimandare le nozze, Marcellina ritorna ad Acacias 38

Le trame di Una Vita, in onda prossima settimana (23-27 dicembre) sul canale del Biscione, rivelano che Jimeno Batan esigerà la restituzione del prestito, tanto da pressare l'Alday.

Lolita, invece, penserà di rimandare il matrimonio con Antonito Palacios (Alvaro Quintana), visto le condizioni precarie di Celia (Ines Aldea). Ma quest'ultima spingerà la Casado ad ultimare i preparativi del giorno più bello della sua esistenza.

Intanto, Marcellina tornerà ad Acacias 38, dopo un periodo trascorso in un convento. Qui, la giovane comincerà a tartassare di domande Casilda (Marita Zafra). Il dottor Qulles, invece, ordinerà alla famiglia Alvarez Hermoso di osservare la quarantena, sebbene Telmo voglia restarli accanto.

Come evolverà la storia? In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda, che la soap opera di Aurora Guerra non andrà in onda domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre in occasione delle festività natalizie.