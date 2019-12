Sembrerebbe proprio che la storia fra Roberta Mercurio e Flavio Zerella, ex partecipanti del reality Temptation Island, sia giunta al capolinea. I giovani, insieme da più di 9 anni, si sarebbero lasciati. A dare l'annuncio è stata lei su IG ieri sera.

Crisi tra Roberta Mercurio e Flavio Zerella? Il messaggio di Roberta Mercurio su IG non lascerebbe dubbi

Il messaggio lasciato da Roberta su Instagram non lascerebbe dubbi: i due hanno messo il punto fine alla loro storia d'amore. Lei stessa scrive: 'Spesso la vita ci mette difronte a della prove, a delle scelte.

(..) Crescendo arrivi a delle consapevolezze, ti alzi una mattina e guardandoti allo specchio vedi una donna riflessa che non ti sorride più. (..) L'amore da solo non basta (..) maturando vuoi delle certezze, hai delle aspettative, dei sogni, dei desideri...e soprattutto vuoi presenza. (..) Ho capito che devo mettere me stessa al primo posto. (..) Vi chiedo di capire quella che ad oggi è la mia decisione. (..) Penso che per essere felici ci vuole un coraggio assurdo e spesso le persone tendono a reprimere le loro emozioni per paura.

Io no. Io voglio essere felice e per farlo devo ricominciare da me.'

Dalle sue parole sembrerebbe che il fidanzato sia stato poco presente, dandole altrettante poche certezze. Soprattutto, sembrerebbe che la bella Roberta non fosse più felice da un bel pezzo. Zerella per il momento è stato di poche parole, pubblicando una IG stories con scritto: 'Il silenzio negli occhi, il casino nel cuore.'

Roberta Mercurio e Flavio Zerella, rapporto al capolinea per la coppia di Temptation Island 3

La lunga relazione fra Roberta e Flavio sembrerebbe purtroppo terminata, dopo oltre 9 anni passati insieme.

Avevano partecipato alla terza edizione di Temptation Island nel 2016, dove Flavio si era avvicinato - forse un po' troppo - alla tentatrice Diana. Al falò di confronto però Roberta aveva voluto dare una seconda possibilità al fidanzato e i due erano usciti insieme dal programma.

La loro storia d'amore è continuata poi fra alti e bassi. Se inizialmente sembrava che Roberta e Flavio avessero ritrovato l'armonia di un tempo e che fossero ad un passo dal matrimonio, quest'estate un'altra crisi si era abbattuta su di loro.

Lei, rispondendo ad alcune domande da parte dei fan, aveva fatto trapelare indizi che portavano a pensare ad un 'momento no' per la coppia. Lui, dal suo canto, aveva esordito su Instagram con un netto 'Ricomincio da me'.

Qualche giorno dopo gli stessi protagonisti erano stati fotografati ad un matrimonio di amici, insieme per mano, più uniti che mai. Ma ora, in seguito alle stories pubblicate dai due ieri sera si respira aria di crisi profonda: sarà definitiva questa volta?