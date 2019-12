La storia d'amore tra Marracash ed Elodie continua ad occupare le pagine della cronaca rosa italiana, catturando attenzioni anche tra i tanti seguaci del rapper milanese. In realtà il cantante non è mai stato un amante del Gossip, ma ora come ora non sembra essere particolarmente infastidito dalle continue attenzioni che i media stanno dedicano a lui e alla sua compagna, probabilmente incuriositi dalla facilità con cui il 'King del Rap' si sta mostrando in questa nuova veste di membro di una coppia vip, dato che della sua precedente vita sentimentale non si è mai saputo molto.

In questi giorni la coppia è in vacanza in Oman, tuttavia continua ad essere chiacchieratissima in patria.

Elodie sulla storia con Marracash: 'Siamo molto spontanei'

La nota rivista 'Gente' ha infatti pubblicato un'intervista a Elodie, rilanciata poi da innumerevoli magazine focalizzati sul gossip, ma anche da diverse testate giornalistiche, soprattutto nelle ultime ore.

"In realtà non siamo una coppia da Instagram – ha spiegato la cantante, parlando del compagno – ma siamo tutti e due molto spontanei.

[...] Alla Scala è stato bellissimo, mi sono commossa. In questo periodo sono molto felice".

A catturare le attenzioni del web in queste ore anche altre dichiarazioni di Elodie, rilasciate sempre nell'ambito dell'intervista concessa a 'Gente'.

'Mi piacciono gli uomini che regalano l'intimo'

L'ex concorrente di 'Amici di Maria De Filippi', che è recentemente diventata testimonial di un noto brand di intimo, sì è esposta proprio relativamente alle sue preferenze in questo ambito. La cantante ha dichiarato a chiare lettere di apprezzare non poco gli uomini che regalano l'intimo, e più in generale si rendono disponibili a sperimentare nonché a 'giocare'.

"Mi piacciono gli uomini che regalano l'intimo – ha spiegato l'interprete romana classe 1990 – trovo che sia un gesto carino, e pure utile. Secondo me è un modo per capire cosa si aspettano da te, ma anche che tipo di immagine abbiano della tua sensualità: magari scopri che il partner ti vede come neanche tu avevi avuto il coraggio di immaginarti.

[...] Amo gli uomini in grado di apprezzare l'estro, la creatività, per quanto mi riguarda è un discorso che vale in ogni ambito. Se ho voglia di esagerare un po', uscendo quindi dai binari e giocando ad essere sensuale, voglio un compagno che sia capace di rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo".

Galeotto fu quel Margarita

Marracash ed Elodie hanno intrapreso la loro relazione all'inizio dell'estate 2019, i due artisti si sono conosciuti in occasione della realizzazione del brano 'Margarita', indiscutibile hit dell'ultima stagione estiva, come testimoniano le oltre 64 milioni di visualizzazioni – il numero continua a crescere anche negli ultimi tempi – del videoclip ufficiale del brano.