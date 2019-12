Dramma nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5: Hope e Liam hanno appreso che la loro piccola Beth è morta dopo il parto, a causa di un distacco della placenta. Sensi di colpa, lacrime e disperazione hanno travolto la giovane coppia, ancora incredula dopo quanto successo. A tentare di dare conforto alla figlia è Brooke, mentre Liam continua imperterrito a chiedere delucidazioni al dottor Reese. Uno strano atteggiamento però quello del medico, intento a dare poche ed evasive spiegazioni allo Spencer.

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che tra diversi mesi tutti i nodi verranno al pettine. Due persone senza alcuno scrupolo sono state capaci di far credere che una povera bimba sia morta, pronti invece a lucrare su di essa e venderla per mettere una pezza ai loro ingenti debiti.

Anticipazioni Beautiful prossime puntate: la verità su Beth

Non passerà molto tempo prima che i telespettatori della soap opera in onda su Canale 5 vengano a conoscenza del tremendo piano di Reese. Il medico, disperato per le minacce rivolte a sua figlia Zoe dai suoi strozzini, ha architettato un piano per trovare i soldi necessari a risolvere i suoi problemi.

Senza pietà, ha fatto credere a Hope che Beth sia morta. La realtà però, è ben diversa. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Reese venderà la neonata a Steffy, in cerca di una sorellina per Kelly. La Forrester però, non sarà al corrente che quella dolce bimba sia la figlia di Hope e la crescerà con amore, aiutata dalla stessa Logan Jr. Per riuscire nel suo piano, il medico si avvalerà dell'aiuto di Flo, una donna disperata quanto lui che fingerà di essere la madre della neonata ceduta a Steffy. Il segreto andrà avanti per tantissimi mesi e questa assurda storyline prenderà una piega alquanto macabra.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Hope scopre che sua figlia è viva

Come raccontano le nuove anticipazioni di Beautiful, non sarà facile arrivare alla verità su Beth. A complicare le cose ci penserà anche Thomas, tornato a Los Angeles con Douglas dopo la morte di Caroline. Attratto da Hope, il giovane Forrester farà di tutto per conquistarla, fino a portarla all'altare. Thomas scoprirà che Beth è viva ma, per timore di perdere la moglie, le nasconderà ogni cosa, scivolando nello stesso tempo nella follia. Ad indagare sulla faccenda, dopo aver appreso che i documenti di adozione di Phoebe sono falsi, saranno Liam e Wyatt.

I due arriveranno così a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Il lieto fine ci sarà: Hope potrà riabbracciare sua figlia, mentre Steffy dovrà fare i conti con la difficile separazione da Phoebe, fatto che alimenterà ancora di più il suoi astio nei confronti della figlia di Brooke.