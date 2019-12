Sabato 7 dicembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, ospita ogni settimana grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano; nel corso della prossima puntata la Toffanin intervisterà per la prima volta Loredana Bertè, con la quale si parlerà della sua carriera e della sua vita privata. Secondo quanto riferito dalle anticipazioni, infatti, Loredana Bertè parlerà della sorella Mia Martini.

Loredana Bertè si confessa a Silvia Toffanin: 'Mi sento in colpa'

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Loredana Bertè parlerà con la Toffanin della sorella Mia; "Ho un continuo sentimento di senso di colpa.

Le cose magari sarebbero andate in un modo differente se io le fossi stata più vicino. Mi aveva dato un telefonino per poter stare in contatto e non riesco a perdonarmi del fatto di non averlo utilizzato. Penso che oggi Mia sarebbe orgogliosa di me. Con lei è morto anche un pezzo di me". Ma nel corso dell'intervista, Loredana ha anche parlato di un aneddoto fino a questo momento inedito: "L'ultimo anno di scuola, ho abbandonato gli studi per stare con Mimì; qualcuno le mise uno spinello in tasca e Mia venne arrestata.

Restò due anni in carcere e prima del processo, quando è stata liberata, l'abbiamo tenuta nascosta per un anno in soffitta." Per sentire le dichiarazioni integrali della celebre cantante sarà necessario seguire l'intervista che andrà in onda nel corso della prossima puntata di Verissimo.

Verissimo, gli altri ospiti

Loredana Bertè non sarà però l'unica ospite che vedremo nel corso della prossima puntata del contenitore del sabato pomeriggio di Canale 5; è prevista, infatti, una intervista a Ilaria D'Amico, giornalista sportiva e compagna di Gianluigi Buffon che sarà per la prima volta ospite nel programma.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv

La giornalista parlerà proprio della sua vita privata e dei progetti futuri insieme al portiere della Juventus. Presente poi anche Michelle Hunziker, che parlerà della sua nuova esperienza televisiva con "All Together Now", show giunto alla sua seconda edizione e che è condotto proprio da Michelle insieme al cantante J-Ax. Silvia Toffanin intervisterà poi anche Costanza Caracciolo; l'ex velina parlerà della sua famiglia e annuncerà di aspettare una figlia. Infine è prevista anche la partecipazione degli attori Edoardo Leo e Stefano Accorsi, protagonisti del nuovo film "La Dea Bendata" del regista turco Ferzan Ozpetek.

La prossima puntata di Verissimo sarà visibile anche in streaming dal sito di Mediaset Play, dal quale è possibile anche rivedere tutte le interviste avvenute nelle scorse settimane.