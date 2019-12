Lunedì 30 novembre, a partire dalle ore 13:40 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Una vita, la soap iberica ideata da Aurora Guerra ed ambientata nel ricco quartiere di Acacias.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, nel nuovo appuntamento le vicende saranno incentrate su Celia e sul suo stato di salute, che sta destando molta preoccupazione, dopo il malore avvenuto al ricevimento a casa Alday. La moglie di Felipe, verrà visitata da un medico, il quale constaterà che la donna ha contratto il pericoloso virus influenzale che imperversa in città.

Anticipazioni del 30/12: Celia ha contratto l'epidemia influenzale

Anche nel prossimo episodio del 30 dicembre, continueranno gli intrighi e i colpi di scena che appassioneranmo tutti gli affezionati telespettatori di Una vita. Le anticipazioni rivelano che Celia, dopo lo svenimento a casa Alday, starà sempre più male. Il dottor Quilles, chiamato da Felipe, riuscirà a visitare la donna e a sottoporla a degli accertamenti. Il medico, una volta ottenuti i risultati, confermerà i suoi sospetti all'Alvarez-Hermozo, dichiarando che Celia ha contratto lo stesso virus degli abitanti dell'Hoyo.

Felipe sarà sconvolto dalla notizia e avrà il timore di perdere la moglie per sempre.

Celia si aggrava e viene posta in isolamento

Brutte notizie per i coniugi Alvarez-Hermozo, che si apprestano ad affrontare una sfida molto difficile. Il medico infatti, sembrerà pessimista sulla guarigione di Celia e Felipe sarà sempre più affranto. La moglie intanto, continuerà ad aggravarsi, tanto che il dottor Quilles deciderà di porla in quarantena. L'epidemia influenzale sembrerà essere molto pericolosa viste le numerose morti già avvenute in città.

La grave situazione di Celia quindi, costringerà Quilles ad ordinare il suo isolamento. Nessuno dei vicini, né tanto meno il marito, potranno starle vicino e ciò farà crescere ancora di più la preoccupazione. Anche Lucia, dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione tra Felipe e Quilles, sarà in ansia per le sorti della cugina.

Mentre tutti gli abitanti di Acacias 38 attenderanno notizie sulle condizioni di Celia, Servante sarà invece deciso a partire alla volta di Cuba, convinto che la moglie attenda il suo arrivo. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate, si scoprirà invece, che le cose per il simpatico portinaio non andranno come da lui previsto.

Questo e molto altro nel nuovo episodio di Una vita, in onda nel pomeriggio del 30 dicembre su Canale 5. Si ricorda che, nella settimana di Capodanno, la soap iberica non andrà in onda il 1° gennaio. Sul sito Mediaset Play inoltre, è possibile rivedere le puntate già trasmesse.