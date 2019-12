Questo è sicuramente un momento d'oro per Paulo Dybala che sta trascinando la Juventus a suon di gol e di giocate di pregevole fattura. La Joya si gode il suo periodo di grande forma, ma la sua serenità arriva anche dalla sua vita privata. Infatti, Paulo Dybala è legato da più di un anno ad Oriana Sabatini. La cantante e attrice argentina ha deciso di seguire il suo amore e vive a Torino insieme al campione della Juventus. Oriana Sabatini è spesso al fianco di Paulo Dybala e i due spesso condividono alcuni momenti della loro vita sui social, ma la sua presenza al fianco della Joya non è sicuramente ingombrante.

Nei giorni scorsi la mamma della fidanzata del numero 10 juventino, Catherine Fulop, ha parlato, a "El Club de Moro" e ha fatto una sorta di paragone fra sua figlia e Wanda Nara: "Ori ha un profilo diverso. Niente a che vedere con Wanda, lei ha un profilo basso". Dunque la madre della compagna del l'asso juventino ha in qualche modo criticato la moglie e agente di Mauro Icardi.

Catherine Fulop: 'A mia figlia non piace mostrare la sua intimità'

Lunedì sera, la Juventus ha festeggiato il Natale e accanto ai campioni bianconeri c'erano le rispettive mogli e compagne.

Paulo Dybala era accompagnato dalla fidanzata Oriana Sabatini con la quale sta da diverso tempo e vive una bella storia d'amore. Nei giorni scorsi, la mamma della bella Argentina, Catherine Fulop ha spiegato come sua figlia non ami condividere i momenti della sua vita privata facendo una sorta di paragone con la connazionale Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi è decisamente presente nella vita del calciatore mentre Oriana Sabatini sembra stare più dietro le quinte e protegge la sua storia con Paulo Dybala, come ha rivelato la madre della compagna della Joya: "A Ori non piace mostrare la sua intimità, non guadagna e non specula sulla sua vita personale", ha detto Catherine Fulop, mamma di Oriana Sabatini, che poi ha aggiunto che la figlia è diversa da Wanda Nara che comunque è rispettabile.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Gossip

La coppia vive felice a Torino

Oriana Sabatini, da quando sta con Paulo Dybala ha scelto di cambiare la sua vita e passa molti mesi a Torino al fianco del suo amore. La bella argentina ha così messo un po' da parte la sua carriera. Di questa scelta ne ha parlato anche la sua mamma che ha detto di vederla felice e che la sua Oriana sta vivendo la sua storia d'amore. La signora Fulop, però, ha anche precisato che la compagna di Dybala ha fatto una scelta che deve portare avanti ogni giorno. Catherine Fulop ha poi aggiunto che la vita di Oriana Sabatini è davvero noiosa e sacrificata.

Dunque per la mamma della compagna di Paulo Dybala la sua bambina ha una vita un po' piatta anche se comunque la bella Oriana ha deciso di seguire il suo cuore.