La puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi su Canale 5, è stata quasi interamente dedicata a Giulio Raselli e al suo controverso percorso alla ricerca dell'anima gemella. Il tronista ha litigato sia con Giovanna Abate che con Giulia D'Urso, entrambe scontente di come lui si è comportato durante la settimana. Ospiti dell'appuntamento odierno con il Trono Classico, i neo fidanzati Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon.

Giovanna e Giulia furiose con Giulio

Oggi, venerdì 6 dicembre, su Canale 5 è stata trasmessa una puntata molto movimentata di Uomini e Donne: le anticipazioni della registrazione che c'è stata lo scorso 20 novembre informano il pubblico dei risvolti che hanno avuto le conoscenze tra Giulio Raselli e le sue corteggiatrici.

Una settimana fa è andato in onda il doppio litigio che il tronista ha avuto con Giovanna e Giulia in video chiamata: visto che nessuna delle due si è presentata in studio per protesta, la redazione ha deciso di metterle in contatto con l'alessandrino tramite un cellulare.

L'appuntamento precedente con il Trono Classico si era concluso con l'annuncio del ragazzo che avrebbe raggiunto la Abate per chiarire: oggi, il pubblico ha assistito alla brutta discussione che hanno avuto i due, una discussione che si è protratta anche in studio davanti a tutti.

Giulio, però, ha litigato pesantemente anche con la D'Urso, che non ha affatto apprezzato il gesto che ha fatto nei confronti della "rivale". Insomma, è stata una puntata molto impegnativa per Raselli che, a fronte delle ultime anticipazioni, non ha ancora fatto la sua scelta.

Tina se la prende con Veronica: 'Sei falsa'

A tornare in studio una settimana dopo la scelta sono stati Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon: i due hanno confermato di essere molto felici e per nulla pentiti della decisione che hanno preso 7 giorni prima.

Un altro momento di rilievo della puntata del Trono Classico del 6 dicembre è stato il litigio tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli: l'opinionista ha accusato la giovane tronista di essere falsa, perché il carattere che ha dimostrato di avere quando era una corteggiatrice sembra essere sparito sedendosi sulla poltrona rossa.

La ragazza, inoltre, si è ritrovata faccia a faccia con Alessandro Zarino dopo il "no": il napoletano è tornato in studio per annunciare che è stato scelto da Maria De Filippi per tenere un corso di crossfit agli allievi della scuola di Amici 19. L'ospitata di oggi non è stata che l'antipasto di quello che il pubblico vedrà nelle prossime settimane: il ripensamento di Veronica nei confronti dell'ex tentatore e la sua successiva decisione di lasciare il programma insieme a lui per conoscerlo meglio.