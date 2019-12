Oggi, 19 dicembre 2019, alle 14:45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Continueremo ad assistere alle vicende anticipate durante l'appuntamento di ieri, con protagonisti Juan Luis e Gemma Galgani.

I colpi di scena continueranno poi con una decisione alquanto inaspettata da parte di Armando, il quale chiederà a Veronica di uscire insieme dal programma.

Uomini e Donne: diretta puntata del 19 dicembre

14:54 In studio è diventato fondamentale ormai cercare di far capire a Gemma che Juan Luis non prova alcun interesse nei suoi confronti.

E' anche Valentina che interviene e ammette che le dispiace perché sembra che Gemma non arriva a capire la verità.

14:51 Maria De Filippi chiede le intenzioni a Gemma Galgani. La dama torinese ha intenzione invece di continuare. Gianni Sperti allora afferma 'chi è artefice del suo male pianga se stesso'. La conduttrice a questo punto le fa notare che la voglia di baciarlo che ha lei, non è corrisposto.

14:49 Secondo Roberta, Gemma dovrebbe abbandonare subito questa relazione. E' la stessa Maria De Filippi a porre dei dubbi sulla reale chimica esistente tra i due.

14:45 Inizia la puntata ed un filmato mostra il riassunto della puntata di ieri con la discussione nata tra Gemma Galgani e Juan Luis.

Trono Over, in dubbio il percorso di Juan Luis

Durante la puntata di ieri al centro dell'attenzione ci sono stati Gemma Galgani e Juan Luis. Sul bel napoletano Armando non è riuscito a trattenersi, accusandolo di provare interesse verso altre donne al di fuori del programma, tra cui anche sua sorella. Complice anche la mancata intimità a Torino, Gemma Galgani inizierà a nutrire seri dubbi sui sentimenti del cavaliere. Quest'ultimo, cercherà di difendersi ammettendo di non provare ancora un sentimento importante verso la donna.

Uomini e Donne, Armando esce con Veronica

Subito dopo la coppia composta da Gemma e Juan Luis, siederà al centro dello studio Armando, conteso tra Roberta e Veronica.

Con quest'ultima nascerà un'accesa discussione nella quale il cavaliere accuserà la donna di volere l'esclusiva solo nel programma. A questo punto Armando le chiederà di uscire insieme come coppia al di fuori dallo studio ed iniziare un percorso di vita vera insieme.

La donna riuscirà a convincersi e deciderà di intraprendere un percorso reale con Armando.