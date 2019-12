Lo scorso 28 dicembre Giulio Raselli ha annunciato che la sua scelta avverrà durante la prossima registrazione del Trono Classico. A oggi si hanno poche certezze sul giorno in cui la redazione ha fissato la nuova registrazione di Uomini e donne. "Il Vicolo delle News", però, ha informato i telespettatori del dating-show che, secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi vorrebbe dare priorità agli Over subito dopo Capodanno: il fidanzamento del tronista, dunque, non dovrebbe avvenire prima del 10 gennaio.

Rumors sulla scelta di Giulio Raselli

Quando sarà registrata la scelta di Giulio Raselli? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da qualche giorno e più precisamente da quando hanno cominciato a circolare le anticipazioni sull'ultima puntata del Trono Classico del 28 dicembre.

Stando alle indiscrezioni che impazzano in rete nelle ultime ore, pare che la decisione finale del tronista tra Giulia D'Urso e Giovanna Abate, non dovrebbe essere presa prima di una decina di giorni: il blog "Vicolo delle News", in particolare, sostiene che la prossima registrazione dei "giovani" dovrebbe avere luogo dopo il 10 gennaio.

Sapendo che sono un bel po' gli appuntamenti del Classico ancora da mandare in onda, sembra che Maria De Filippi abbia deciso di dare priorità al Trono Over dopo Capodanno: le puntate "in cantiere" dedicate a Gemma Galgani e agli altri protagonisti del parterre, infatti, sono molte meno rispetto a quelle incentrate sui percorsi di Giulio, Carlo e Sara.

Che il tronista possa avere la chance di trascorrere del tempo con loro in una villa (esattamente come è successo a tutti i suoi predecessori)? Soltanto nel corso del prossimo appuntamento in studio, però, Raselli comunicherà a tutti la sua preferenza e aspetterà la risposta, positiva o negativa, della prescelta.

Giovanna e Giulia 'in bilico': lunga attesa prima della scelta

Qualora il Gossip sul possibile slittamento della puntata dedicata alla scelta di Giulio a dopo il 10 gennaio dovesse trovare riscontri nella realtà, vorrebbe dire che Giovanna e Giulia dovranno attendere un bel po' prima di conoscere la decisione del loro tronista del cuore.

Oggi, martedì 31 dicembre, non è ancora stata resa nota la data in cui la redazione di Uomini e Donne ha intenzione di collocare la prossima registrazione del Trono Classico, ovvero quella in cui Raselli sceglierà e forse sarà presentato il suo sostituto sulla poltrona rossa.

Per scoprire chi tra la Abate e la D'Urso avrà la meglio dopo mesi di corteggiamento, si dovrà aspettare: pare che le puntate che saranno registrate dopo Capodanno, saranno dedicate esclusivamente agli Over e alle loro vicissitudini amorose.