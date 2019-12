Salmo a sinistra, Achille Lauro a destra.

Il noto settimanale Chi ha diffuso una lista di quelli che dovrebbero essere i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo.

31 dicembre 2019

