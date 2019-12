Debutterà su Rai2 il 7 gennaio 2020 Il molo rosso 2 (El embarcadero), la serie televisiva spagnola nata dalla mente creativa di Álex Pina, autore de La casa di carta e Vis a vis - Il prezzo del riscatto.

Dopo il discreto successo della prima stagione trasmessa in Italia in primavera, il pubblico potrà assistere al secondo ciclo di otto episodi inediti che andranno in onda sulla seconda rete Rai in quattro serate a partire da martedì 7.

Nella prima stagione i telespettatori hanno scoperto che il protagonista Óscar, interpretato dalla star de La casa di carta Álvaro Morte, nascondeva molti segreti alla moglie Alejandra.

L'uomo per molto tempo prima della sua morte aveva condotto una doppia vita, una con la consorte e l'altra con la compagna Veronica, mentre portava avanti un'attività illecita in cui si occupava di riciclare denaro sporco. Nella seconda stagione verranno fuori nuovi scioccanti verità su Óscar grazie alle indagini di Veronica e Alejandra che, nel frattempo, hanno capito di provare dei sentimenti e una forte attrazione l'una nei confronti dell'altra.

Dal 7 gennaio Il molo rosso 2: la serie con Álvaro Morte ritorna su Rai2 con la seconda ed ultima stagione

Il molo rosso 2 metterà la parola fine alla serie spagnola nata dalla mente creativa di Àlex Pina e prodotta dalla Vancouver Media.

La seconda ed ultima stagione approderà su Rai2 il 7 gennaio e riprenderà esattamente da dove si è conclusa la prima, con Alejandra e Veronica legate da un rapporto di grande intimità. Le due si sono conosciute grazie ad Óscar, defunto marito di Alejandra e amante di Veronica. La moglie, non credendo che il marito si sia suicidato, ha iniziato a indagare sull'uomo e ha scoperto che aveva una relazione extraconiugale con un'altra donna da cui ha avuto anche una figlia. Nascondendo chi è veramente, Alejandra si è avvicinata all'amante del marito e le due hanno finito per intrecciare una relazione.

Nella seconda stagione la donna rivelerà la sua vera identità e insieme a Veronica continuerà a cercare la verità dietro gli affari loschi di Óscar che potrebbe essere stato ucciso perchè coinvolto nel riciclaggio di denaro sporco.

Il 7 gennaio su Rai2 debutta Il molo rosso 2, gli autori ribadiscono: 'La seconda stagione sarà l'ultima'

I creatori della serie Il molo rosso (in originale El embarcadero), Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, al MiM Series Festival 2019 hanno parlato della seconda stagione ribadendo che sarà anche l'ultima della serie. Il piano iniziale dello show è sempre stato concepito in due stagioni, per un totale di sedici episodi. L'ultimo di questi concluderà definitivamente le vicende di Veronica e Alejandra alla ricerca della verità sull'uomo a cui erano legate e della cui vita inconsapevolmente sapevano ben poco.

I sedici episodi sono stati girati back-to-back per garantire un senso di continuità alla serie e mantenere alta la tensione emotiva. La serie Il molo rosso è stata distribuita a livello internazionale con il titolo 'The Pier' e la seconda stagione verrà trasmessa in Spagna partire dal 1° gennaio 2020.