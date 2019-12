Prosegue l'appuntamento con gli aggiornamenti su Beautiful, la celebre soap opera americana che va in onda in Italia da quasi trent'anni. Gli spoiler delle prossime puntate italiane si soffermano sul ritorno di Thomas Forrester a Los Angeles in seguito alla morte della moglie Caroline Spencer.

Un rientro che farà da apripista ad innumerevoli colpi di scena che riguarderanno innanzitutto la vicenda dello scambio delle culle.

Beautiful: si rivede Thomas dopo la morte della moglie Caroline

Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5 sono incentrate sul rientro di Thomas in pianta stabile nella soap.

Il fratello di Steffy tornerà in seguito alla morte prematura della moglie Caroline. Ricordiamo che la nipote di Bill si era trasferita a New York insieme al giovane Forrester. Quest'ultimo, affranto dal dolore, cercherà di trovare un pizzico di consolazione tra le braccia dei suoi cari.

Bill e Taylor avranno l'arduo compito di informare Ridge e Brooke della tragedia. Per ricordare i momenti belli vissuti insieme alla sfortunata Caroline (deceduta per una trombosi cerebrale) verrà organizzata una toccante veglia funebre.

Su tutti, proprio Spencer sarà tra i più addolorati, considerando la tragica scomparsa della nipote come una punizione per averla costretta a fingersi malata affinché Thomas non la abbandonasse.

Thomas si avvicinerà a Hope

In seguito alla scomparsa di Caroline, ci sarà a tutti gli effetti il ritorno di Thomas a Beautiful. Il giovane, approdato nuovamente a Los Angeles insieme al figlio Douglas, troverà conforto in Hope che, a sua volta, sarà alle prese con il dolore per la presunta perdita di Beth, non sapendo che in realtà la sua bambina è stata adottata inconsapevolmente da Steffy per dare una "sorellina" a Kelly.

La giovane Logan, col passare del tempo, vedrà in Forrester e Douglas l'occasione per provare ad avere una famiglia e per sentirsi madre. Dalle anticipazioni si apprende che il fratello di Steffy sarà un personaggio fondamentalmente malvagio. Infatti il giovane mostrerà un attaccamento morboso e ossessivo nei confronti della sorellastra che lo spingerà a macchiarsi di azioni ben poco edificanti. Inoltre avrà un ruolo importante nella storia dello scambio delle culle, giacché nasconderà a Hope la verità.

Matthew Atkinson è il nuovo Thomas

Dopo la decisione di Pierson Fodè di non rinnovare il contratto con la produzione di Beautiful, toccherà a Matthew Atkinson vestire i panni di Thomas Forrester. Il 30enne attore statunitense - noto soprattutto per aver interpretato Austin Travers in Febbre d'amore - ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida professionale, dicendosi onorato di essere entrato a far parte del cast di una delle soap opera più famose al mondo.