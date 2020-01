Sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di C'è Posta per te, il popolare people show condotto da Maria De Filippi, dove le emozioni la faranno da padrone. Stando alle anticipazioni, il nuovo appuntamento vedrà due ospiti d'eccezione in studio: si tratta dell'attore Can Yaman, famoso in Italia per la sua interpretazione di una delle soap di successo di Canale 5, Bitter Sweet, e dell'attore americano Johnny Depp. Una prima puntata con il botto e che vedrà i telespettatori alle prese con storie di gente comune raccontate con sapienza e tatto dalla padrona di casa.

Can Yaman ospite della prima puntata di C'è posta per te

Maria De Filippi torna alla guida di C'è posta per te dal prossimo 11 gennaio, con una nuova ed emozionate stagione che vedrà già nella prima puntata due ospiti internazionali pronti a regalare un sorriso ai destinatari della posta. Dalle anticipazioni pubblicate sulle pagine ufficiali del programma infatti, si viene a sapere che in studio farà la sua comparsa Can Yaman, l'attore turco diventato famoso in Italia grazie alla sua interpretazione di Ferit Aslan in 'Bitter Sweet'.

Molto amato dalle telespettatrici, l'attore sarà per la prima volta ospite di Maria De Filippi, pronto a regalare una gioia ad una inconsapevole fan.

Spoiler puntata 11 gennaio: Johnny Depp nello studio di Maria De Filippi

Oltre a Can Yaman, star di 'Bitter Sweet', altro grande protagonista della prima puntata sarà l'attore americano Johnny Depp, interprete di famosi film rimasti nel cuore dei telespettatori come 'Edward mani di forbice' e 'Il Pirata dei Caraibi' per citarne solo alcuni. Solo con la messa in onda della puntata, scopriremo chi avrà la fortuna di incontrarlo, mentre grande attesa nei telespettatori per conoscere le varie storie che la conduttrice racconterà nella prima puntata, come di consueto, con la sua proverbiale maestria. Racconti di amori perduti, famiglie distrutte, desideri e sogni da realizzare, come quelli che alcuni fortunati che potranno esaudire, trovandosi di fronte ai loro beniamini.

In attesa della messa in onda della puntata d'esordio di C'è posta per te, attraverso le pagine social del programma si viene a sapere che in questa nuova edizione, oltre agli ospiti Can Yaman e Johnny Depp, anche molti altri artisti di livello internazionale entreranno in studio nel corso delle prossime puntate per regalare un sorriso a qualcuno.

Si ricorda che tutte le novità e le curiosità riguardanti il people show di Maria De Filippi, sono disponibili sul sito 'Witty tv' e sui vari canali social ufficiali del programma.