Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle signore, che continua ad ottenere un buon successo di ascolti nel primo pomeriggio di Rai 1. Dal 27 al 31 gennaio verranno trasmessi cinque nuovi episodi che si preannunciano ricchi di novità e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sull'operazione alla quale si sottoporrà il giovane Federico Cattaneo per tornare a camminare: l'esito, purtroppo, non sarà positivo e il ragazzo prenderà una drastica decisione riguardante anche la sua storia d'amore con Roberta.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 27-31 gennaio: Federico decide di lasciare Roberta

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore fino al 31 gennaio rivelano che l'operazione di Federico non avrà un esito positivo e il ragazzo non accetterà la sua nuova condizione da invalido.

Come se non bastasse prenderà una decisione a dir poco fatale su Roberta: il giovane Cattaneo preferirà chiudere la relazione con la ragazza e la lascerà di punto in bianco.

Un duro colpo per Roberta, la quale farà di tutto per cercare di riconquistarlo e gli scriverà anche un'accorata lettera sperando che possa cambiare idea. Purtroppo, però, Federico non tornerà indietro sulla sua decisione e preferirà chiudere definitivamente questa relazione e restare così da solo. Data la situazione, Marcello proverà ad approfittarne per riavvicinarsi nuovamente a Roberta ma non sa se il suo piano andrà in porto oppure no.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che finalmente si scoprirà il motivo per il quale Cosimo appare sempre più distratto. Vittorio apprenderà da Gabriella che l'uomo non è concentrato perché ha un problema serio in famiglia che riguarda la sua mamma. A quel punto, quindi, Vittorio si metterà una mano sul cuore e deciderà di non licenziarlo più.

Ludovica chiede aiuto a Riccardo per il suo patrimonio

Occhi puntati anche su Ludovica, la quale chiederà a Riccardo di darle una mano nella gestione del suo patrimonio mentre Angela sarà alle prese con il suo primo giorno nelle vesti di 'Venere': riuscirà a superare la temuta prova e a conquistare, così, un posto di lavoro all'interno del Paradiso?

In attesa di vedere in onda tutti i nuovi episodi della soap opera su Rai 1, sul sito web RaiPlay.it si possono rivedere tutte le puntate che sono andate già in onda in televisione.

Con la stessa applicazione, gratuita per tablet e cellulari, sarà possibile rivedere la soap opera in streaming anche dai dispositivi mobili, in qualunque momento lo desiderate.