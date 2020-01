Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 1 con la fiction Don Matteo 12 che vede protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. Settimana dopo settimana la trama di questa dodicesima stagione diventa sempre più interessante e irta di nuovi colpi di scena. Giovedì 30 gennaio andrà in onda la quarta puntata, dal titolo 'Onora il padre e la madre', la quale sarà particolarmente importante per Natalina: la perpetua di Don Matteo incontrerà un uomo che si presenterà come il suo vero padre.

Gli spoiler della quarta puntata di Don Matteo 12: arriva Manlio, il padre di Natalina

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta puntata di Don Matteo 12 che andrà in onda il prossimo giovedì sera in televisione, rivelano che in canonica si presenterà un uomo dall'aspetto misterioso che dice di chiamarsi Manlio. Dopo un po' di tempo l'uomo confesserà il motivo per il quale si è presentato proprio in canonica. Manlio, infatti, è il vero padre di Natalina: un vero e proprio colpo di scena per la perpetua che fino a questo momento non l'aveva mai conosciuto prima.

E gli spoiler della fiction di Rai 1 rivelano che, in un primo momento, la reazione di Natalina non sarà affatto positiva: la donna apparirà decisamente fredda e distaccata nei confronti di Manlio, quasi come se non volesse 'accettarlo'. Col passare del tempo, però, la situazione tra i due migliorerà nettamente. Natalina, infatti, si lascerà andare sempre più e finirà per confidarsi con suo padre: i due si racconteranno tutto quello che non si sono mai detti nel corso di questi lunghi anni.

I dubbi di Don Matteo sul papà di Natalina: potrebbe nascondere qualcosa

Eppure Don Matteo non si lascerà impressionare da Manlio. Le anticipazioni di questa quarta puntata in onda giovedì 30 gennaio su Rai 1, rivelano che il prete nutre dei sospetti nei confronti dell'uomo e teme che stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo il Pm Marco Nardi verrà nominato tutore a tutti gli effetti della piccola Ines e la bambina finirà per affezionarsi sempre più.

Occhi puntati anche su Anna e Marco: le anticipazioni della prossima puntata rivelano che la donna farà estrema fatica a ritrovare la serenità e l'armonia di un tempo con il suo uomo.

E, in attesa di vedere in onda la quarta puntata in prima visione assoluta su Rai 1, prosegue il boom di ascolti di questa dodicesima stagione di Don Matteo. Dopo il debutto con oltre sette milioni di spettatori medi anche la seconda puntata ha ottenuto un ascolto nettamente superiore alla soglia dei sei milioni di fedelissimi affezionati, vincendo a mani basse la sfida degli ascolti del prime time con uno share superiore al 25%, doppiando l'ascolto della concorrenza.