Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Giovedì 9 gennaio verrà trasmessa una nuova attesa puntata, dedicata al trono over, che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Enzo e Pamela, per esempio, torneranno in trasmissione: tra di loro prosegue tutto nel migliore dei modi e il cavaliere addirittura confesserà di volere un figlio dalla dama che gli ha stregato il cuore.

Uomini e donne, gli spoiler della puntata del 9 gennaio: Jean Pierre diviso tra Aurora e Antonella

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne trono over che sarà trasmessa giovedì 9 gennaio su Canale 5, rivelano che si parlerà di Jean Pierre, il quale si troverà a centro studio con Antonella e Aurora, le due dame che ha scelto di conoscere e frequentare anche fuori lo studio della trasmissione Mediaset.

Il cavaliere spenderà delle belle parole su Aurora, dicendo che tra di loro c'è un certo feeling al punto che lo stesso Gianni Sperti chiederà a Jean Pierre se tra lui e la dama ci sia un vero rapporto.

I riflettori in questa nuova puntata di U&D che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5 saranno ben puntati anche su Enzo e Pamela. Per i due, infatti, la love story prosegue nel migliore dei modi e in trasmissione non potranno nascondere la loro alchimia. Pamela ha promesso al cavaliere che al più presto gli farà conoscere il suo bambino, anche se Enzo ha già le idee molto chiare sul loro futuro.

Il cavaliere, infatti, ammetterà che gli piacerebbe poter avere un figlio tutto suo da Pamela: un sogno che potrà diventare realtà al più presto?

Enzo spiazza Pamela con la richiesta di un figlio

Gli spoiler di questo appuntamento con il trono over, inoltre, rivelano che ad un certo punto Enzo regalerà alla sua amata una scatola rossa, al punto da farla commuovere. E la bella Pamela non sarà l'unica a non trattenere le lacrime, dato che anche la Galgani si emozionerà.

Nel corso della puntata ci sarà anche un battibecco tra Gemma Galgani e la sua ex fiamma Jean Pierre. Il cavaliere sbotterà dicendo alla dama torinese che ad un certo punto deve fare in modo che nella coppia l'uomo faccia l'uomo, senza chiedere in continuazione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso di questa nuova puntata di Uomini e donne si tornerà a parlare anche di Juan Luis.

A prendere la parola sarà Maria De Filippi, la quale chiederà al cavaliere se c'è qualche altra dama del parterre del trono over che possa interessargli, visto che le cose con Gemma non stanno andando proprio nel migliore dei modi. Riuscirà a trovare un'altra dama da conquistare?